APIA lansează o petiție pentru modificarea impozitului auto și cere o formulă de calcul mai echitabilă

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a lansat joi, în cadrul conferințe la care a participat și TechRider.ro, o petiție prin care solicită modificarea sistemului de impozitare auto aplicabil din 2026.

Reprezentanții asociației susțin că actuala formulă generează inechități și contravine principiilor europene de taxare.

Potrivit APIA, noul impozit auto, introdus de la 1 ianuarie 2026, este calculat exclusiv în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare Euro, fără a ține cont de alți indicatori relevanți, precum emisiile reale de CO₂, anul de fabricație al vehiculului sau utilizarea unor tehnologii „verzi” recente.

Reprezentanții asociației au afirmat că această abordare produce efecte nedrepte în practică, semnalate atât de proprietarii de autoturisme, cât și de APIA încă din septembrie 2025, când proiectul legislativ se afla în fază de consultare. În unele cazuri, autoturisme noi, cu emisii scăzute și nivel ridicat de siguranță, ajung să fie impozitate mai sever decât vehicule mai vechi și mai poluante.

„Această situație contravine principiului european «poluatorul plătește» și descurajează reînnoirea parcului auto”, a precizat APIA.

Prin petiția lansată, organizația invită cetățenii să completeze formularul disponibil pe site-ul său, pentru a semnala direct autorităților necesitatea revizuirii formulei de impozitare. Rezultatele consultării vor fi centralizate și transmise oficial Guvernului și Ministerului Finanțelor.

APIA este o organizație non-profit înființată în 1994 și reprezintă interesele producătorilor și importatorilor auto din România. Din 1996, asociația este membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile (OICA).