Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto din România (APIA) a transmis un punct de vedere pentru TechRider.ro cu privire la noua schemă de impozitare a autoturismelor ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Asociația susține că noul sistem este unul „incomplet și învechit”, iar acesta nu reflectă realitatea tehnologică a industriei auto.

APIA transmite că noul sistem de impozitare nu încurajează trecerea către vehicule mai „eficiente”, și nici nu descurajează păstrarea sau importul de mașini vechi și poluante. Asociația susține că diferențele de taxare dintre un vehicul non-Euro și unul Euro 6 sunt „minime și nu transmit un semnal de preț corect către consumatori”.

APIA: Lipsa dialogului arată o abordare netransparentă și riscantă

O altă problemă identificată de APIA este lipsa consultării publice, dar și adoptarea legii prin asumarea răspunderii. Pe scurt, prin asumarea răspunderii, Guvernul poate adopta rapid un proiect de lege fără dezbatere și vot în Parlament, iar APIA consideră că această practică este una „extrem de problematică”.

Legea actuală asumată de Guvern favorizează menținerea în posesie și importul de vehicule vechi, exact segmentul care generează cele mai mari emisii poluante și care agravează siguranța rutieră, dar și deficitul bugetar, conform răspunsului APIA transmis către TechRider.ro.

Răspunsul integral al APIA la întrebările TechRider.ro:

Reporter: Cum comentați noua metodă de calcul a impozitelor auto anunțată de Guvernul României?

APIA: „Noua metodă de calcul a impozitului auto, aplicabilă din 2026, este, din punctul nostru de vedere, una incompletă și învechită, pentru că se bazează exclusiv pe cilindree și norma Euro, ignorând cu totul criteriul esențial al emisiilor de CO₂. Un astfel de sistem nu reflectă realitatea tehnologică a industriei auto, nu încurajează trecerea către vehicule mai «eficiente» și nici nu descurajează păstrarea sau importul vehiculelor vechi și poluante. În această formulă, diferențele de taxare între un vehicul Non-Euro și unul Euro 6 sunt minime și nu transmit un semnal de preț corect către consumatori”.

Reporter: Ce înseamnă, concret, pentru industrie faptul că proiectul de impozitare auto a fost asumat de Guvern fără consultare publică și fără dialog real cu APIA?

APIA: „Faptul că proiectul a fost adoptat prin asumarea răspunderii, fără niciun fel de consultare publică, este extrem de problematic. Vorbim de un act legislativ cu impact major asupra industriei auto, a pieței și a mediului, iar lipsa dialogului arată o abordare netransparentă și riscantă.

APIA a transmis către autorități o propunere fundamentată pe bune practici europene și pe principiul «poluatorul plătește», am încercat să deschidem un dialog strategic pe această temă, dar fără succes. Acest demers de impozitare este un semnal îngrijorător pentru întreaga industrie: deciziile structurale sunt luate fără expertiza tehnică a celor direct implicați!”.

Reporter: Cum estimează APIA că noua metodă de calcul al impozitului auto va influența înmatriculările de autoturisme noi în 2026, mai ales în contextul scăderii deja înregistrate pentru anul acesta?

APIA: „Legea impozitării auto ar fi putut avea, în mod firesc, și acest obiectiv secundar esențial: stimularea înmatriculărilor de autovehicule noi și descurajarea importurilor masive de autoturisme rulate, un fenomen cronic ce alimentează îmbătrânirea parcului auto din România, unde 66% dintre vehicule au peste 16 ani, iar 1 din 3 mașini are peste 20 de ani. Un sistem de impozitare modern, bazat pe principiul «poluatorul plătește» ar fi creat diferențe clare între vehicule vechi și noi, astfel încât consumatorii să fie stimulați să aleagă soluții mai sigure, mai «curate» și mai eficiente.

În schimb, legea actuală asumată de Guvern favorizează menținerea în posesie și importul de vehicule vechi, exact segmentul care generează cele mai mari emisii poluante și care agravează siguranța rutieră și deficitul bugetar, printr-o fiscalitate greu de urmărit a pieței SH”.

Reporter: Care sunt principalele probleme identificate de asociație în propunerea guvernamentală, şi ce soluții alternative propuneți?

APIA: „Principalele probleme pe care APIA le identifică în noua lege țin de faptul că această formulă de impozitare elaborată de Guvern ignoră complet criteriul emisiilor de CO₂ – element central al politicilor climatice europene – și se bazează exclusiv pe cilindree și norma Euro, două repere tehnice care nu reflectă realitatea actuală a industriei auto. Diferențele de taxare între vehicule vechi și noi sunt minime, ba mai mult trebuie achitată o taxă și pentru mașinile pur electrice, fie ea și una modică.

În mod evident, legea stimulează reînnoirea parcului auto, iar confuzia conceptuală între normele Euro și emisiile de CO₂ generează un mecanism incoerent, care nu diferențiază în mod corect nivelul real de poluare. În plus, schema propusă are un impact bugetar redus și riscă să perpetueze importurile de vehicule foarte vechi și nefiscalizate, accentuând probleme deja cronice precum poluarea ridicată și rata mare de accidente asociată autoturismelor învechite.

Soluția propusă de APIA și transmisă Guvernului încă de la apariția proiectului de lege, în vară, este aliniată la bunele practici europene și integrează criterii moderne, relevante: emisiile reale de CO₂, vechimea vehiculului și nivelul efectiv de poluare, completate de principiul fundamental „poluatorul plătește”. Un astfel de model ar crea diferențe clare între tehnologiile noi și cele învechite, ar stimula orientarea consumatorilor către vehicule hibride sau electrice și ar contribui la conturarea unui parc auto mai sigur și mai puțin poluant”.