Marele Muzeu Egiptean, inaugurat oficial în urmă cu două săptămâni, a introdus noi măsuri în încercarea de a controla afluxul de vizitatori veniţi să admire colecţia de artefacte egiptene antice, transmite Agerpres.

Biletele de intrare la Marele Muzeu Egiptean pot fi rezervate numai pentru anumite intervale de timp, potrivit măsurii implementate în weekend, menită să faciliteze controlul fluxului de vizitatori, transmite agenţia DPA.

De la începutul lunii decembrie şi până la noi dispoziţii, vizitatorii vor trebui să îşi cumpere biletele online înainte de vizită, potrivit unui comunicat al administraţiei muzeului.

Aproximativ 19.000 de persoane vizitează muzeul în fiecare zi

Muzeul, situat în apropierea piramidelor, a fost inaugurat la 1 noiembrie, în cadrul unei ceremonii fastuoase la care au participat zeci de lideri mondiali şi reprezentanţi ai mass-media.

Un purtător de cuvânt a declarat că, în medie, aproximativ 19.000 de persoane vizitează muzeul în fiecare zi pentru a-i admira colecţia, care include comori din mormântul faraonului Tutankhamon şi barca solară de 42 de metri lungime a faraonului Khufu, sau Cheops.

Cifrele au depăşit aşteptările autorităţilor egiptene

În cursul mai multor vizite, un reporter DPA a constatat că vizitatorii umpleau muzeul încă de dimineaţă, printre ei numărându-se şi mulţi localnici.

Ziarul egiptean al-Masry al-Youm a relatat despre o creştere semnificativă a interesului egiptenilor pentru istoria ţării lor în urma imensei atenţii acordate de mass-media faţă de deschiderea muzeului.

Dacă numărul actual de vizitatori se va menţine pe tot parcursul anului, Marele Muzeu Egiptean este pe cale să devină unul dintre cele mai vizitate muzee din lume. Doar Luvru din Paris şi Muzeul Naţional al Chinei din Beijing au înregistrat un număr mediu mai mare de vizitatori anul trecut.