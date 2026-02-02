dark
1 minute de citit
Observatorul Pierre Auger, cel mai mare observator de raze cosmice din lume, lansează un masterclass pentru elevii români

Redacția TechRider
2 februarie 2026
Studenți la Observatorul Pierre Auger
Observatorul Pierre Auger, Credit foto: HO / AFP / Profimedia
Institutul de Științe Spațiale – Filiala INFLPR a anunțat lansarea înscrierilor pentru cea de-a patra ediție a masterclassului internațional organizat în parteneriat cu Observatorul Pierre Auger, dedicat elevilor de liceu și studenților din primii ani de studiu la domeniile Științe ale Naturii, Tehnologie, Inginerie și Matematică (STEM), transmite Agerpres.

Sunt disponibile 30 de locuri, care vor fi ocupate strict în ordinea înscrierii, termenul limită fiind 27 februarie.

30 de tineri selecționați vor lucra cu date reale ale celui mai mare observator de raze cosmice din lume

Pe 7 martie, cei 30 de tineri selecționați vor lucra cu date reale ale celui mai mare observator de raze cosmice din lume. „Este o zi de lucru autentic în știință, nu un exercițiu demonstrativ”, a precizat Autoritatea Națională pentru Cercetare, într-o postare pe Facebook.

Programul masterclassului combină introduceri în fizica particulelor cu analiza datelor publice furnizate de Pierre Auger și se va încheia cu o videoconferință directă cu cercetători din Argentina, alături de participanți din Portugalia și Algeria.

Tinerii vor avea ocazia să exploreze rezultate, ipoteze și întrebări fundamentale

De asemenea, tinerii vor avea ocazia să exploreze rezultate, ipoteze și întrebări fundamentale despre originea razelor cosmice cu energie ultra-înaltă.

Institutul de Științe Spațiale – Filiala INFLPR este membru al Colaborării Pierre Auger, subliniind astfel legătura directă cu cercetările internaționale de top în domeniul astroparticulelor.

