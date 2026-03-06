Procurorii italieni care investighează un posibil scandal de spionaj intern spun că au confirmat independent că un jurnalist și doi activiști pentru drepturile imigranților au fost piratați simultan la sfârșitul anului 2024. Concluzia anchetei sugerează că toate cele trei persoane au făcut parte din aceeași „campanie de infectare”, potrivit informațiilor relatate de publicația The Guardian.

Cazul riscă să amplifice presiunea politică asupra guvernului condus de Giorgia Meloni, care a negat până acum orice implicare în compromiterea telefonului jurnalistului Francesco Cancellato, redactor-șef al publicației de investigații Fanpage.

Scandalul spyware a izbucnit după o alertă WhatsApp

Controversa a devenit publică la începutul anului 2025, când WhatsApp a anunțat că a descoperit o operațiune de spionaj informatic care a vizat aproximativ 90 de persoane – jurnaliști și membri ai societății civile.

Potrivit companiei, atacurile au fost realizate cu ajutorul unui software dezvoltat de Paragon Solutions, un producător de spyware fondat în Israel și controlat în prezent de investitori americani.

Programul utilizat se numește Graphite. La fel ca alte instrumente de supraveghere digitală similare, acesta este vândut agențiilor guvernamentale și ar trebui folosit exclusiv pentru combaterea criminalității. În practică însă, software-ul poate compromite complet un telefon mobil fără ca utilizatorul să știe că dispozitivul său a fost preluat.

Paragon Solutions a confirmat anterior că a reziliat contractul cu guvernul italian după apariția primelor informații potrivit cărora Francesco Cancellato fusese ținta atacului.

Jurnalistul care a criticat partidul Giorgiei Meloni

Francesco Cancellato a fost prima persoană din Italia care a făcut public incidentul. Publicația sa online publicase anterior mai multe investigații critice la adresa partidului Frații Italiei, formațiunea condusă de Giorgia Meloni.

Printre acestea se numără și un reportaj despre tineri cu simpatii fasciste din organizația de tineret a partidului.

Pe parcurs au apărut și alte victime. Printre ele se află Giuseppe Caccia și Luca Casarini, doi activiști cunoscuți pentru pozițiile lor pro-imigrație.

O investigație ulterioară realizată de comisia parlamentară italiană pentru securitate, Copasir, a concluzionat că agențiile de informații italiene îi supravegheaseră în mod legal pe Caccia și Casarini. În același timp însă, raportul parlamentar afirma că nu există dovezi că jurnalistul Cancellato ar fi fost vizat.

Procurorii confirmă atacul informatic

Constatările anunțate în această săptămână de procurorii din Roma și Napoli schimbă însă radical tabloul. Spre deosebire de raportul parlamentar, ancheta penală confirmă că Francesco Cancellato a fost într-adevăr victima unui atac cibernetic.

În același timp, descoperirea ridică noi întrebări: cine a ordonat operațiunea și de ce a fost vizat jurnalistul.

Într-o declarație comună făcută publică joi, procurorii au precizat că analiza dispozitivelor confiscate a identificat urme clare ale programului de spionaj doar pe trei telefoane.

„Dintre toate telefoanele mobile achiziționate de numeroșii reclamanți, urme de activitate atribuibile malware-ului au fost găsite exclusiv pe trei dispozitive Android”, au transmis anchetatorii.

Aceștia au adăugat că „perioada presupusă de compromitere a dispozitivelor utilizate de Casarini, Caccia și Cancellato” coincide, în toate cazurile, cu primele ore ale zilei de 14 decembrie 2024.

Coincidența temporală îi face pe anchetatori să vorbească despre o posibilă operațiune coordonată – o singură campanie de infectare care a vizat simultan cele trei persoane.