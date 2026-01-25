Meta desfășoară o ofensivă juridică amplă pentru a limita informațiile care vor fi prezentate în instanță, înaintea procesului din statul american New Mexico, unde compania este acuzată că nu a protejat suficient minorii de exploatarea sexuală pe platformele sale.

În documente depuse la tribunal, Meta solicită judecătorului să excludă o serie de studii și articole despre legătura dintre rețelele sociale și sănătatea mintală a tinerilor, orice referire la cazuri mediatizate de suicid în rândul adolescenților, precum și mențiuni despre resursele financiare ale companiei, activitățile personale ale angajaților sau trecutul fondatorului Mark Zuckerberg ca student la Universitatea Harvard, informează Wired.

Solicitările Meta sunt neobișnuit de agresive

Aceste cereri fac parte din procedurile standard premergătoare unui proces și urmăresc stabilirea, din timp, a tipului de probe și argumente admisibile în fața juriului. Meta susține că scopul este evitarea prezentării unor informații „irelevante sau prejudiciabile” și asigurarea unui proces echitabil.

În documentele depuse, compania insistă că juriul ar trebui să se pronunțe strict asupra unei singure chestiuni: dacă Meta a încălcat sau nu legislația statului New Mexico privind practicile comerciale incorecte, în modul în care a gestionat siguranța copiilor și sănătatea mintală a adolescenților. Alte subiecte, precum acuzații legate de dezinformare, ingerințe electorale sau încălcări ale vieții private, ar trebui, potrivit companiei, excluse complet din dezbatere.

Totuși, mai mulți experți în drept consideră că unele dintre solicitările Meta sunt neobișnuit de agresive. Printre ele se numără cererea de a nu se face nicio referire la chatbot-urile bazate pe inteligență artificială ale companiei sau eforturile ample de protejare a reputației sale publice. Publicația americană a obținut documentele printr-o solicitare de acces la informații publice adresată instanțelor din New Mexico.

Statul acuză Meta că nu a prevenit solicitarea sexuală a minorilor

Procesul este intentat de procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, la finalul anului 2023, și este considerat unul de referință. Statul acuză Meta că nu a prevenit solicitarea sexuală a minorilor, traficul de persoane și abuzurile sexuale pe platformele Facebook și Instagram. Potrivit plângerii, compania ar fi permis, ba chiar ar fi amplificat algoritmic, distribuirea de conținut pornografic către minori și nu ar fi implementat măsuri eficiente de siguranță.

Ancheta statului arată că investigatorii au creat cu ușurință conturi false care imitau profiluri de fete minore și au primit rapid mesaje explicite, precum și recomandări de conținut sexual. Într-un alt test, a fost creat un cont fals al unei mame care sugera traficarea propriei fiice, fără ca platforma să intervină prompt sau să elimine conturile raportate.

Meta respinge acuzațiile

Purtătorul de cuvânt al companiei, Aaron Simpson, a declarat că Meta colaborează de peste un deceniu cu părinți, experți și autorități pentru a îmbunătăți siguranța online. El a menționat introducerea conturilor pentru adolescenți cu protecții integrate și a unor instrumente de control parental.

„În timp ce statul New Mexico face afirmații senzaționaliste și irelevante, noi ne concentrăm pe demonstrarea angajamentului nostru de lungă durată față de protejarea tinerilor”, a declarat Simpson.

Printre solicitările concrete ale Meta se numără excluderea unui aviz public emis de fostul chirurg general al SUA, Vivek Murthy, care avertiza asupra impactului rețelelor sociale asupra sănătății mintale a copiilor, precum și a unui articol de opinie semnat de acesta. Compania susține că astfel de poziții tratează industria ca pe un bloc unitar și constituie „zvonuri inadmisibile și prejudiciabile”.

Meta a cerut ca instanța să nu accepte sondaje realizate de terți

Meta a cerut, de asemenea, ca instanța să nu accepte sondaje realizate de terți sau chiar studii interne ale companiei care ar indica un nivel ridicat de conținut inadecvat pe platforme, argumentând că acestea reprezintă probe indirecte (hearsay).

Compania încearcă totodată să limiteze orice referire la averea sa, la poziția dominantă pe piață sau la trecutul personal al lui Mark Zuckerberg, inclusiv la controversatul site de evaluare a atractivității colegelor de facultate creat de acesta în 2003. Avocații Meta susțin că astfel de detalii ar putea influența incorect juriul.

Alte cereri vizează interzicerea folosirii termenului „avertizor de integritate” (whistleblower) pentru foști angajați sau colaboratori care ar putea depune mărturie, precum și solicitarea ca martorii din rândul forțelor de ordine să nu apară în uniformă.

Compania solicită ca instanța să nu permită nicio discuție despre chatbot-urile sale AI

Meta a cerut și excluderea oricărei referiri la cazul lui Molly Russell, adolescenta britanică care s-a sinucis în 2017, după ce a consumat conținut despre automutilare pe rețelele sociale. Compania susține că acest caz nu are legătură cu procesul din New Mexico.

În mod notabil, deși Meta investește masiv în inteligență artificială, compania solicită ca instanța să nu permită nicio discuție despre chatbot-urile sale AI, argumentând că acestea nu fac obiectul procesului și ar putea crea confuzie.

Procesul din New Mexico se adaugă unei serii mai ample de acțiuni în justiție împotriva Meta. În ultimii ani, peste 40 de state americane au dat în judecată compania pentru presupuse efecte negative asupra sănătății mintale a tinerilor.

Selecția juriului în acest dosar este programată să înceapă pe 2 februarie, la Santa Fe, după o serie de audieri preliminare aflate deja în desfășurare.