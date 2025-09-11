Oracle și OpenAI semnează un contract record de 300 de miliarde de dolari pentru cloud computing – WSJ

OpenAI a semnat un contract cu Oracle pentru achiziția de putere de calcul în valoare de 300 de miliarde de dolari, pe o perioadă de cinci ani, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal. Acordul reprezintă unul dintre cele mai mari contracte cloud încheiate vreodată și marchează o etapă importantă în investițiile masive în infrastructura pentru inteligență artificială.

Contractul va necesita o capacitate energetică de 4,5 gigawați, echivalentul producției a peste două baraje Hoover sau consumului a circa patru milioane de locuințe. Oracle a confirmat că, în trimestrul încheiat la 31 august, a adăugat 317 miliarde de dolari în venituri viitoare din contracte, fără a nominaliza inițial clienții. Directorul general Safra Catz a precizat că „au fost semnate contracte cu trei clienți diferiți”, ceea ce a alimentat speculațiile privind un acord de amploare.

Anunțul a dus la o creștere spectaculoasă a acțiunilor Oracle, care s-au apreciat cu până la 43% într-o singură zi. Această evoluție a majorat averea președintelui companiei, Larry Ellison, cu peste 100 de miliarde de dolari, apropiindu-l de Elon Musk în topul celor mai bogați oameni din lume, cu o avere netă estimată la aproape 400 de miliarde de dolari.

Pentru OpenAI, angajamentul este considerat un pariu de mare risc.

Startup-ul condus de Sam Altman a raportat în iunie venituri anuale de aproximativ 10 miliarde de dolari, de cinci ori mai mici decât suma pe care o va plăti anual către Oracle începând din 2027. Potrivit unor informații anterioare, OpenAI nu anticipează să devină profitabilă până în 2029 și se așteaptă la pierderi de circa 44 de miliarde de dolari până atunci.

Sam Altman încearcă să gestioneze multiple provocări: o lipsă constantă de capacitate de calcul, un război pentru atragerea talentelor, negocieri tensionate cu Microsoft și restructurarea pentru profit a companiei, aflată sub analiza autorităților din două state americane. În paralel, compania dezvoltă cipuri personalizate împreună cu Broadcom, un potențial competitor pentru iPhone și un nou brand de centre de date numit Stargate.

OpenAI a anunțat în iulie că a semnat un acord de 4,5 gigawați cu Oracle, fără a dezvălui valoarea acestuia. Ulterior, compania a precizat că Stargate este brandul sub care își desfășoară toate inițiativele de centre de date, iar colaborarea cu Oracle face parte din acest proiect.

Oracle, la rândul său, va trebui să susțină investiții majore în achiziția de cipuri AI și în construcția de centre de date, colaborând cu parteneri precum Crusoe. Printre posibilele locații vizate se numără statele Wyoming, Pennsylvania, Texas, Michigan și New Mexico.

Din punct de vedere financiar, Oracle se diferențiază de alți giganți ai industriei.

Potrivit datelor S&P Global Market Intelligence, compania are un raport datorii/capitaluri proprii de 427%, comparativ cu 32,7% în cazul Microsoft. În anul fiscal încheiat în iunie, Microsoft a raportat un flux de numerar operațional de 136 miliarde de dolari și cheltuieli de capital de 88 miliarde. Oracle a avut în ultimele 12 luni un flux de numerar de 21,5 miliarde de dolari, cu investiții de 27,4 miliarde.

Acordul dintre OpenAI și Oracle se bazează pe ipoteza că popularitatea ChatGPT va continua să crească exponențial și că va fi adoptat la scară largă, de miliarde de utilizatori și de mari organizații. În ciuda riscurilor, acesta reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale că investițiile în infrastructura AI vor continua să se intensifice în anii următori.