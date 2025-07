Trump joacă golf sub protecția primei mașinuțe de golf blindate din istoria Secret Service, botezată sugestiv „Golf Force One”

Președintele american Donald Trump a fost însoțit sâmbătă, pe terenul de golf Trump Turnberry din Scoția, de un vehicul inedit din flota sa de securitate: o mașină de golf blindată, adaptată special pentru a răspunde nevoilor de protecție în spații deschise, relatează InterestingEngineering.

Vehiculul, un Polaris Ranger X modificat, a fost supranumit „Golf Force One” și a atras atenția după ce a fost văzut urmându-l pe Trump și pe fiul său, Eric, în timpul partidei.

🚨⛳️🪖 #LOOK — President Donald Trump has a new heavily armoured golf cart dubbed „Golf Force One” which followed him as he played Turnberry. pic.twitter.com/3HAEOf7N3B

— NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) July 28, 2025