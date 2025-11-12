Ministerul Terenurilor, Infrastructurii și Transporturilor din Coreea de Sud a anunțat că va amâna din nou luarea unei decizii privind solicitarea companiei Google de a exporta date cartografice din țară.

Potrivit Reuters, instituția a precizat că hotărârea finală va fi luată doar după ce compania americană va furniza documentația suplimentară cerută de autorități.

Conform unui comunicat oficial, Institutul Național de Informații Geografice din Coreea de Sud a acordat Google un termen de 60 de zile lucrătoare, până la data de 5 februarie 2026, pentru a depune materialele necesare completării cererii. Abia după primirea acestora, ministerul va decide dacă va aproba sau respinge solicitarea companiei.

Aceasta nu este prima dată când autoritățile sud-coreene resping sau amână o astfel de cerere. În 2007 și 2016, Google a primit refuzuri pentru exportul datelor cartografice, din motive de securitate națională. În esență, autoritățile coreene se tem că transferul datelor geografice detaliate pe servere din afara țării ar putea expune infrastructuri sensibile sau obiective strategice, ceea ce ar reprezenta un risc pentru securitatea națională.

Google, parte a grupului american Alphabet, nu a oferit un comentariu imediat asupra deciziei de amânare.

În luna septembrie, compania a declarat că este dispusă să se conformeze cerințelor autorităților sud-coreene în materie de securitate. Mai exact, Google a anunțat că va respecta solicitarea de a se asigura că informațiile privind coordonatele geografice din interiorul Coreei de Sud nu sunt afișate niciunui utilizator, indiferent dacă acesta se află în țară sau în afara ei. De asemenea, compania a confirmat că a fost de acord să estompeze imaginile obiectivelor considerate sensibile din punct de vedere al securității.

Cu toate acestea, Ministerul sud-coreean a subliniat marți că Google nu a transmis încă o cerere actualizată care să reflecte aceste modificări. „Inconsistențele dintre declarațiile publice ale companiei și documentele oficiale depuse îngreunează procesul de analiză”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Google solicită aprobarea pentru exportul datelor cartografice la o scară de 1:5.000, echivalentul a 50 de metri pe centimetru. Compania argumentează că această scară este identică cu cea folosită de serviciile de hărți dezvoltate local, precum Kakao Map (Kakao Corp) și Naver Map (Naver Corp). În prezent, Google operează în Coreea de Sud cu date la o scară de 1:25.000, ceea ce compania consideră insuficient pentru o navigație de înaltă precizie.

Diferența dintre cele două scări este semnificativă: hărțile la scară 1:5.000 permit o acuratețe mult mai mare a detaliilor geografice, ceea ce este esențial pentru servicii precum navigația rutieră, aplicațiile de logistică și transport sau dezvoltarea de tehnologii bazate pe realitate augmentată. În același timp, autoritățile de la Seul privesc cu prudență această cerere, considerând că un nivel atât de detaliat al informațiilor geografice ar putea fi utilizat în scopuri neautorizate.

Discuțiile dintre Google și autoritățile sud-coreene au loc pe fondul negocierilor bilaterale dintre Coreea de Sud și Statele Unite privind noi acorduri comerciale și de securitate. Deși nu există o legătură directă între cele două procese, observatorii notează că relațiile economice și politice dintre cele două țări pot influența modul în care autoritățile sud-coreene gestionează dosarul Google Maps.

Aceasta este a treia oară în aproape două decenii când gigantul american solicită permisiunea de a transfera datele cartografice din Coreea de Sud către servere externe. Potrivit legislației locale, companiile care doresc să proceseze date geografice detaliate în afara țării trebuie să obțină o autorizație specială, întrucât aceste informații pot include elemente legate de infrastructura militară, energetică sau de comunicații.

Decizia finală a Ministerului Terenurilor, Infrastructurii și Transporturilor este așteptată la începutul anului viitor, după analizarea documentelor suplimentare pe care Google le va depune până la 5 februarie 2026. Până atunci, compania va continua să utilizeze versiunea limitată a hărților, cu detalii reduse, pentru serviciile sale din Coreea de Sud.