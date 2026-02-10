Comisia Europeană a lansat un Plan de acțiune împotriva hărțuirii online, destinat protejării sănătății mintale și siguranței copiilor și adolescenților în mediul digital.

Potrivit comunicatului de presă, inițiativa urmărește să ofere sprijin direct victimelor, să coordoneze politicile statelor membre și să consolideze prevenirea comportamentelor nocive în spațiul online.

Planul pornește de la constatarea că hărțuirea online reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru bunăstarea tinerilor. Fenomenul are efecte directe asupra stării emoționale și poate avea consecințe pe termen lung. Comisia consideră că este necesar un răspuns coerent și coordonat la nivelul Uniunii Europene.

În acest context, Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a declarat: „Copiii și tinerii au dreptul de a fi în siguranță atunci când sunt online. Hărțuirea online subminează acest drept, făcându-i să se simtă răniți, singuri și umiliți. Niciun copil nu ar trebui să fie făcut să se simtă astfel.” Ea a subliniat că Planul de acțiune completează instrumentele deja existente și solicită Uniunii Europene și statelor membre să construiască o abordare coordonată pentru combaterea hărțuirii online la toate nivelurile.

Aplicație europeană pentru raportarea hărțuirii online

Un element central al Planului de acțiune este dezvoltarea unei aplicații la nivelul Uniunii Europene pentru raportarea hărțuirii online. Comisia consideră că victimele trebuie să aibă acces la un instrument clar și ușor de utilizat pentru a solicita ajutor.

Aplicația va permite raportarea incidentelor către o linie națională de asistență și va oferi sprijin copiilor și adolescenților afectați. Utilizatorii vor putea stoca în siguranță dovezi, precum mesaje, imagini sau alte materiale digitale, și le vor putea transmite atunci când solicită sprijin.

Comisia Europeană va elabora un model de bază al aplicației. Statele membre îl vor putea adapta, traduce și conecta la serviciile naționale existente. Scopul este ca fiecare copil sau adolescent din Uniune să aibă acces la un instrument similar, indiferent de statul în care se află.

O abordare coordonată la nivelul Uniunii Europene

Planul de acțiune urmărește să asigure un nivel egal de protecție pentru toți tinerii din Uniunea Europeană. Comisia solicită statelor membre să elaboreze planuri naționale cuprinzătoare și să adopte o definiție comună a hărțuirii online.

Utilizarea unui cadru comun ar permite colectarea și compararea datelor între statele membre. Comisia consideră că lipsa unor definiții și metodologii comune îngreunează evaluarea reală a fenomenului și eficiența politicilor publice.

În acest context, Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a atras atenția asupra urgenței intervenției: „Discuția despre accesul copiilor la rețelele sociale este legitimă, dar nu putem aștepta soluții perfecte în timp ce hărțuirea online face victime zilnic. De aceea am adoptat Cyberbullying Plan, cu reguli mai clare pentru platforme și sprijin real pentru copii. În continuare, ne dorim ca protecția copiilor să fie asigurată unitar la nivel european. 2026 este anul deciziilor clare.”

Declarația reflectă poziția Comisiei potrivit căreia măsurile de protecție trebuie aplicate imediat, chiar dacă dezbaterile privind accesul copiilor la platformele de social media continuă.

Adaptarea cadrului legislativ existent

Planul de acțiune se bazează pe legislația deja existentă la nivelul Uniunii Europene. Comisia va analiza modul în care aceste instrumente pot fi ajustate pentru a combate mai eficient hărțuirea online.

Un prim demers vizează revizuirea orientărilor privind protecția minorilor din cadrul Digital Services Act (DSA). Scopul este consolidarea obligațiilor platformelor online de a preveni expunerea copiilor la conținut dăunător și de a facilita raportarea acestuia. Printre măsurile recomandate se numără funcții clare de blocare, raportare și control al interacțiunilor online.

Comisia va adopta, de asemenea, orientări privind rolul „semnalatorilor de încredere”, pentru a clarifica modul în care aceștia pot contribui la combaterea conținutului ilegal, inclusiv a hărțuirii online ilegale.

Hărțuirea online pe platformele de partajare video va fi analizată în cadrul evaluării și revizuirii Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale (AVMSD), care impune deja platformelor obligația de a lua măsuri pentru protejarea minorilor.

Inteligența artificială și riscurile asociate

Planul de acțiune acordă o atenție specială utilizării inteligenței artificiale în mediul online. Actul privind inteligența artificială (AI Act) interzice practicile care manipulează sau înșală utilizatorii în mod dăunător, inclusiv atunci când sunt vizați copiii.

Comisia va sprijini implementarea acestor prevederi și va facilita aplicarea obligațiilor de transparență. Printre măsuri se numără elaborarea unui cod de bune practici pentru marcarea și etichetarea conținutului generat de inteligența artificială, inclusiv a materialelor de tip deepfake, care pot fi utilizate pentru hărțuire online.

Prevenirea hărțuirii online prin educație digitală

Pe lângă măsurile de intervenție, Planul de acțiune pune accent pe prevenție. Comisia încurajează promovarea unor practici digitale sănătoase, responsabile și respectuoase încă din primii ani de educație.

Prevenirea hărțuirii online va fi un element central în viitoarea revizuire a ghidurilor pentru cadrele didactice privind educația digitală. Aceste inițiative fac parte dintr-un obiectiv mai amplu de consolidare a competențelor digitale la nivel european.

În paralel, Comisia va extinde resursele și programele de formare pentru școli prin intermediul Centrelor pentru un Internet mai sigur și al platformei Better Internet for Kids.

Dimensiunea socială a fenomenului

Hărțuirea online este prezentată de Comisie drept un fenomen cu impact social major. În acest context, Glenn Micallef, comisar pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, a declarat: „Combaterea hărțuirii online înseamnă salvarea de vieți, pentru că hărțuirea online rănește și, uneori, ne ia oamenii dragi. Este o pandemie pe care trebuie să o abordăm.”

El a subliniat că, prin Planul de acțiune, Europa își propune „să creeze un spațiu online mai sigur, în care copiii, tinerii și fiecare generație să poată învăța, să se dezvolte și să rămână conectați”.

Pașii următori și context

Implementarea Planului de acțiune va fi realizată în cooperare cu statele membre, industria, societatea civilă, organizații internaționale și copiii înșiși. În paralel, Comisia lucrează la inițiative precum testarea unui sistem european de verificare a vârstei care să respecte viața privată, viitorul Digital Fairness Act și o analiză privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale.

Datele prezentate de Comisie arată că aproximativ unul din șase copii cu vârste între 11 și 15 ani afirmă că a fost victimă a hărțuirii online, iar aproximativ unul din opt recunoaște că a hărțuit alți copii. Un sondaj Eurobarometru indică faptul că peste 90% dintre europeni consideră urgentă intervenția autorităților publice pentru protejarea copiilor în mediul online.

Planul de acțiune a fost elaborat pe baza unei consultări țintite cu peste 6.000 de copii și a unei consultări publice mai ample. Inițiativa se bazează pe cadrul legislativ existent și urmărește să consolideze aplicarea acestuia la nivelul Uniunii Europene