Uniunea Europeană ar putea aplica o amendă platformei X a lui Elon Musk până la sfârșitul anului 2025, în cadrul unei anchete care testează hotărârea blocului de a reglementa spațiul online. Ancheta a început în decembrie 2023, și reprezintă prima investigație efectuată sub noua lege europeană privind serviciile digitale, potrivit TechXplore.

Problemele au fost identificate în iulie 2024, când Comisia Europeană a afirmat că noile semne de verificare albastre de pe platformă au indus în eroare utilizatorii, deoarece oricine putea plăti pentru ele. Bruxelles-ul a criticat, de asemenea, lipsa de transparență în privința publicității și refuzul de a oferi cercetătorilor acces la date publice, conform regulilor DSA (Digital Services Act).

X a încercat să răspundă cerințelor UE prin adăugarea unui avertisment la semnul de verificare. În ianuarie 2025, Comisia Europeană a cerut platformei detalii suplimentare despre algoritmi și modificările recente implementate.

Posibile amenzi și scenarii

Legea Serviciilor Digitale permite UE să amendeze companii cu până la 6% din veniturile anuale globale. Oficialii europeni nu au confirmat valoarea eventualei sancțiuni, dar ancheta este așteptată să se încheie în săptămânile următoare.

Bruxelles-ul poate decide să aplice amenda pe baza veniturilor platformei X sau pe baza veniturilor întregului imperiu de afaceri al lui Musk, inclusiv Tesla, o posibilitate permisă teoretic de legislația blocului. Orice amendă trebuie însă aprobată de echipa executivă a Comisiei Europene.

Context geopolitic

Contextul politic american influențează indirect situația. Oficialii SUA, în frunte cu președintele Donald Trump, au criticat regulile UE în domeniul tehnologiei, iar Bruxelles-ul trebuie să găsească o cale de echilibru între aplicarea legii și relațiile transatlantice. Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a îndemnat UE să rezolve cazurile vechi și să relaxeze legislația digitală în schimbul unor taxe mai mici la oțel. În același timp, Donald Trump a lăsat de înțeles că orice amendă aplicată platformei X ar putea tensiona relațiile cu SUA.

Oficialii UE susțin însă că politica americană nu le influențează deciziile, ci doar că se asigură că dosarul este solid. Rămâne de văzut dacă aceștia vor ceda în fața presiunilor, sau vor decide să aplice o eventuală amendă înainte de sfârșitul anului 2025.