dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene: Doar 26% dintre elevii români au competențe digitale de bază / Media europeană se situează la 43%

Redacția TechRider
1 decembrie 2025
Sursa foto: Denis Lomme – European Union 2024 / Source: EP
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre prioritățile României pe care comisarul le va susține în următorul an. Una dintre ele este creșterea ratei de cunoaștere a competențelor digitale de bază în rândul copiilor români, care se situează la unul dintre cele mai mici niveluri din Uniunea Europeană.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Comisarul european susține că aceste deficite de competențe afectează competitivitatea economiei țării și, astfel, trebuie să să ne consolidăm sistemul de învățământ.

„De exemplu, aproape jumătate dintre elevii români nu au competențe de bază la matematică, citire și științe. 74% dintre elevii români nu au competențe digitale de bază, comparativ cu media UE de 43%. În pofida unei ponderi relativ ridicate a absolvenților în domeniul IT (7%)”, a explicat Roxana Mînzatu, vicepreședintele CE.

Mai multe asociații din România instruiesc profesorii pentru a fi pregătiți pentru viitorul predării. Spre exemplu, asociația TechSoup a desfășurat un eveniment în care 5.000 de profesori au participat la sesiuni de formare în domenii precum cetățenie digitală. Totodată, această asociație a colaborat și cu fundația Raspberry Pi pentru a pune la dispoziția profesorilor din România resurse educaționale gratuite pentru o predare corectă și responsabilă a inteligenței artificiale în școli.

Asociația TechSoup colaborează cu fundația Raspberry Pi pentru resurse educaționale / Acestea vor sprijini profesorii să predea responsabil despre inteligența artificială

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...