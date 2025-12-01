Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene: Doar 26% dintre elevii români au competențe digitale de bază / Media europeană se situează la 43%

Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene, a vorbit într-un interviu pentru G4Media despre prioritățile României pe care comisarul le va susține în următorul an. Una dintre ele este creșterea ratei de cunoaștere a competențelor digitale de bază în rândul copiilor români, care se situează la unul dintre cele mai mici niveluri din Uniunea Europeană.

Comisarul european susține că aceste deficite de competențe afectează competitivitatea economiei țării și, astfel, trebuie să să ne consolidăm sistemul de învățământ.

„De exemplu, aproape jumătate dintre elevii români nu au competențe de bază la matematică, citire și științe. 74% dintre elevii români nu au competențe digitale de bază, comparativ cu media UE de 43%. În pofida unei ponderi relativ ridicate a absolvenților în domeniul IT (7%)”, a explicat Roxana Mînzatu, vicepreședintele CE.

Mai multe asociații din România instruiesc profesorii pentru a fi pregătiți pentru viitorul predării. Spre exemplu, asociația TechSoup a desfășurat un eveniment în care 5.000 de profesori au participat la sesiuni de formare în domenii precum cetățenie digitală. Totodată, această asociație a colaborat și cu fundația Raspberry Pi pentru a pune la dispoziția profesorilor din România resurse educaționale gratuite pentru o predare corectă și responsabilă a inteligenței artificiale în școli.