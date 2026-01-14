Procesul intentat de Elon Musk împotriva OpenAI, a directorului general Sam Altman și a altor pârâți, printre care se numără și Microsoft, va începe oficial pe 27 aprilie, potrivit unui ordin emis marți de o instanță federală din Statele Unite.

Acțiunea în justiție se va desfășura în fața unui juriu și va fi prezidată de judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, la Tribunalul Districtual din Oakland, California, anunță TechXplore.

Acuzațiile lui Musk: de la nonprofit la imperiu comercial

Elon Musk susține că OpenAI și Sam Altman au abandonat misiunea inițială a organizației, concepută ca un laborator nonprofit dedicat dezvoltării inteligenței artificiale în beneficiul întregii umanități. Potrivit lui Musk, această misiune ar fi fost deturnată în favoarea unui model comercial extrem de profitabil, strâns legat de Microsoft.

În documentele depuse la dosar, Musk afirmă că Altman l-ar fi „curtat și indus în eroare în mod deliberat”, atunci când a prezentat OpenAI ca un răspuns la DeepMind, divizia de cercetare AI a Google, și ca un promotor al tehnologiilor open-source. În realitate, susține Musk, conducerea OpenAI ar fi creat structuri cu scop lucrativ și ar fi încheiat acorduri de miliarde de dolari care contravin spiritului fondator al organizației.

Rolul lui Musk și ruptura de OpenAI

Elon Musk a fost unul dintre cofondatorii OpenAI în 2015 și principalul său finanțator inițial, după ce a contribuit cu zeci de milioane de dolari în faza de start. El a părăsit organizația în 2018, cu mult înainte ca OpenAI să devină un nume central în cursa globală pentru inteligența artificială.

După lansarea ChatGPT, în 2022, OpenAI a devenit una dintre cele mai influente companii din domeniu. Ulterior, Musk a intrat din nou în competiție, și a fondat propria companie de inteligență artificială, xAI, poziționată ca un rival direct al OpenAI.

Microsoft, un actor-cheie în proces

Microsoft, investitor strategic în OpenAI din 2019, este și ea vizată în proces. Gigantul american a investit miliarde de dolari în OpenAI și, în urma unei restructurări realizate anul trecut, a devenit cel mai mare acționar al companiei. Musk susține că această relație strânsă cu Microsoft contrazice ideea de independență și interes public care a stat la baza fondării OpenAI.

Mizele procesului

Procesul ar putea avea consecințe semnificative pentru industria tehnologică, și ridică întrebări esențiale despre transparență, guvernanță și limitele transformării organizațiilor nonprofit în entități comerciale. De asemenea, cazul ar putea influența modul în care sunt structurate viitoarele inițiative de cercetare în inteligență artificială, într-un context în care AI devine o infrastructură critică pentru economie și securitate.