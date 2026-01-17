Platforma X continuă să găzduiască imagini și materiale video cu caracter sexual generate cu ajutorul inteligenței artificiale Grok, inclusiv conținut creat fără consimțământul persoanelor reprezentate, arată o investigație publicată de The Guardian.

Situația persistă în pofida anunțului recent al companiei, care a susținut că a introdus restricții menite să limiteze utilizarea Grok pentru crearea de materiale sexualizate pornind de la imagini reale ale oamenilor. X a declarat că a implementat „instrumente tehnologice” pentru a preveni astfel de abuzuri și a reafirmat o politică de „toleranță zero” față de nuditatea nonconsensuală și exploatarea sexuală.

Investigația The Guardian indică însă că o versiune separată a aplicației, accesibilă prin browser sub numele Grok Imagine, poate fi folosită în continuare pentru a genera imagini și chiar videoclipuri sexualizate pornind de la fotografii obișnuite. Conținutul astfel creat poate fi distribuit rapid pe platforma X, devenind vizibil publicului larg în doar câteva secunde.

Organizațiile care monitorizează violența online atrag atenția că existența unor astfel de „ocoliri” ale restricțiilor sugerează probleme structurale în modul în care compania gestionează riscurile asociate inteligenței artificiale generative. Potrivit activiștilor, disponibilitatea continuă a acestor instrumente facilitează forme de abuz digital care încalcă dreptul la consimțământ.

Cazul a atras și reacții la nivel guvernamental. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a catalogat imaginile sexualizate generate de AI drept „scandaloase”, subliniind că libertatea de exprimare nu poate justifica astfel de practici. Autoritatea britanică de reglementare în domeniul mass-media, Ofcom, a deschis o investigație pentru a verifica dacă X respectă legislația privind siguranța online.

Anchete similare sunt în desfășurare și în alte state, inclusiv în Canada, iar unele țări din Asia analizează posibilitatea restricționării accesului la Grok.

Cazul readuce în prim-plan responsabilitatea platformelor tehnologice în contextul extinderii rapide a inteligenței artificiale generative. Specialiștii avertizează că, în lipsa unor mecanisme eficiente de control și aplicare, aceste tehnologii pot fi utilizate pentru hărțuire și abuz, cu impact disproporționat asupra femeilor.

În timp ce conducerea X promovează Grok ca un produs de succes la nivel internațional, presiunea publică și cea din partea autorităților de reglementare asupra companiei continuă să crească, iar rezultatele investigațiilor ar putea conduce la măsuri mai stricte decât cele anunțate până acum.