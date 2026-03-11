Instagram se confruntă miercuri dimineață cu o întrerupere semnificativă a serviciilor, utilizatori din întreaga lume raportând că platforma nu funcționează corespunzător. Principala problemă semnalată este imposibilitatea de a trimite mesaje prin aplicație.

Primele semne ale incidentului au apărut în primele ore ale zilei de miercuri, când utilizatorii au început să semnaleze dificultăți în utilizarea aplicației deținută de Meta. De atunci, raportările s-au înmulțit rapid, anunță Mediafax.

Potrivit datelor centralizate de platforma Downdetector, care monitorizează în timp real starea serviciilor online, la momentul de vârf au fost înregistrate peste 12.000 de sesizări privind funcționarea Instagram.

Majoritatea problemelor par să fie legate de aplicația mobilă. Aproape trei sferturi dintre reclamații au venit de la utilizatori care folosesc Instagram pe telefon.

Problemele nu par limitate la o singură regiune. Raportările continuă să apară din mai multe țări, semn că întreruperea afectează utilizatori la nivel global.

Deocamdată, compania Meta, care deține Instagram, nu a oferit explicații oficiale privind cauza incidentului. În același timp, utilizatorii continuă să semnaleze dificultăți în utilizarea platformei.