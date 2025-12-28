Un studiu desfășurat pe parcursul a zece ani arată că mediul din locuință are un rol major în expunerea pe termen lung la substanțe chimice periculoase. Potrivit cercetării, îndepărtarea canapelelor și scaunelor vechi, realizate din spumă poliuretanică, poate reduce la jumătate nivelurile unor substanțe ignifuge toxice din organism.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Studiul a fost realizat de cercetători din cadrul California Department of Public Health, în colaborare cu mai multe organizații de sănătate a mediului, printre care Environmental Working Group (EWG), scrie InterestingEngineering.

Cercetarea a analizat probe de sânge și de praf din locuințe, recoltate de la câteva zeci de participanți, pe o perioadă de zece ani.

Ce substanțe au fost analizate

Potrivit EWG, proiectul s-a concentrat pe două clase principale de substanțe ignifuge utilizate frecvent în mobilierul tapițat: eterii difenilici polibromurați (PBDE) și substanțele ignifuge organofosforice (OPFR). Aceste substanțe au fost folosite timp de decenii în canapele, fotolii și scaune, în special pentru a respecta standardele de inflamabilitate.

PBDE-urile au fost asociate, în studii anterioare, cu efecte grave asupra sănătății. Printre acestea se numără riscul crescut de cancer, efectele neurotoxice, tulburările tiroidiene și afectarea funcției reproductive. Noul studiu arată că nivelurile de PBDE din sânge au scăzut de două până la patru ori mai rapid în cazul persoanelor care au eliminat mobilierul vechi din locuințe.

De ce contează mobilierul din locuință

PBDE-urile au fost utilizate pe scară largă din anii 1970 până la mijlocul anilor 2010. Aceste substanțe erau adăugate spumei poliuretanice fără a fi legate chimic de material. Din acest motiv, ele puteau migra în timp și se acumulau în praful din locuințe. Praful contaminat poate fi inhalat sau ingerat, iar substanțele pot fi absorbite și prin piele.

Sugarii și copiii mici sunt considerați cei mai expuși. „Sugarii și copiii mici sunt în mod special vulnerabili, deoarece se târăsc și se joacă pe podea, unde se depune praful contaminat, iar apoi își duc frecvent mâinile la gură”, a transmis EWG.

Ce arată datele după eliminarea mobilierului

Pentru a evalua impactul îndepărtării mobilierului vechi, cercetătorii au urmărit gospodării care au eliminat canapele sau spuma acestora. Participanții au colectat probe de praf înainte și după îndepărtarea mobilierului.

Rezultatele arată că nivelurile de PBDE din sânge s-au redus cu aproximativ 50% într-un interval de circa 1,4 ani, în rândul participanților care au eliminat mobilierul fabricat înainte de 2014. Scăderea a fost de două până la patru ori mai rapidă comparativ cu persoanele care nu au făcut această schimbare.

În cazul substanțelor OPFR, situația a fost diferită. Analizele de sânge nu au indicat scăderi semnificative după îndepărtarea mobilierului. Cercetătorii spun că acest lucru sugerează existența altor surse de expunere, precum electronicele sau vehiculele.

Recomandările cercetătorilor

„Mobilierul fabricat astăzi este mai puțin probabil să conțină substanțe ignifuge dăunătoare”, a transmis EWG într-un comunicat. „Cu toate acestea, mobilierul vechi rămâne o posibilă sursă de expunere, chiar și la mulți ani după ce a fost produs.”

Autorii studiului recomandă înlocuirea mobilierului vechi cu produse care nu conțin aceste substanțe chimice. Ei subliniază că schimbarea spumei din pernele canapelei poate fi o alternativă mai accesibilă. De asemenea, curățarea frecventă a prafului și aspirarea cu filtre HEPA pot contribui la reducerea nivelurilor de substanțe ignifuge din locuințe, atunci când eliminarea completă a mobilierului nu este posibilă.