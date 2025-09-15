Papa Leon XIV critică pachetul de compensare de 1 trilion de dolari propus pentru Elon Musk / „Aceste dezechilibre vor duce, mai devreme sau mai târziu, la violență și război”

Papa Leon XIV, primul pontif american, a comentat recent asupra planului Tesla de a oferi CEO-ului Elon Musk un pachet de compensare de 1 trilion de dolari, considerând că astfel de bonusuri uriașe contribuie la creșterea inegalității economice globale, informează Business Insider.

În primul său interviu de presă după preluarea papalității, publicat de site-ul Crux, Papa a explicat că diferența dintre veniturile angajaților obișnuiți și salariile directorilor de companii a ajuns la niveluri fără precedent.

„Recent, a apărut știrea că Elon Musk va fi primul trilionar din lume. Ce înseamnă asta și despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o problemă mare”, a afirmat pontiful.

Detalii despre pachetul de compensare

Pachetul de compensare propus de Tesla este legat de atingerea unor obiective extrem de ambițioase, printre care creșterea valorii companiei la 8,5 trilioane de dolari, vânzarea a 12 milioane de mașini în următorul deceniu și lansarea a unui milion de robotaxi-uri.

Președinta Tesla, Robyn Denholm, a explicat că scopul acestor obiective este să mențină atenția lui Musk asupra viitorului companiei. „Planul este extrem de ambițios, și acesta este motivul pentru care îl motivează pe Elon”, a spus Denholm.

Acționarii Tesla vor vota asupra pachetului în cadrul adunării generale anuale programate pentru noiembrie. În cazul în care obiectivele nu sunt atinse, Musk nu va primi nicio parte din bonus, a precizat Denholm.

Papa trage un semnal de alarmă asupra polarizării sociale

Comentariile Papei au venit ca răspuns la întrebări despre polarizarea crescândă în societate și în Biserica Catolică. Pontiful a subliniat că inegalitatea este unul dintre factorii principali care alimentează tensiunile sociale. „Decalajul tot mai mare între veniturile clasei muncitoare și banii pe care îi primesc cei mai bogați este foarte semnificativ”, a spus Papa Leon.

În cadrul unui summit cu lideri mondiali și factori de decizie organizat de Biserica Catolică în iunie, Papa Leo a solicitat o distribuție mai echitabilă a resurselor. „Trebuie să depășim disproporția inacceptabilă dintre imensa avere concentrată în mâinile câtorva și săracii lumii. Această dezechilibrare generează injustiție și poate conduce, mai devreme sau mai târziu, la violență și război”, a avertizat pontiful.

Primul papă născut în SUA

Robert Prevost, originar din Chicago, a devenit Papa Leon XIV în mai 2025. Are 69 de ani și deține și cetățenia peruviană.