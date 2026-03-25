România încearcă să își consolideze poziția într-unul dintre cele mai competitive domenii tehnologice ale momentului. Ministerul Economiei a lansat un apel național prin care caută proiecte locale ce ar putea fi integrate în inițiative europene majore din zona inteligenței artificiale și a semiconductorilor.

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei, Irineu Darău, printr-un mesaj publicat pe Facebook. „Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori”, a transmis acesta, potrivit Mediafax.

Demersul vine în contextul participării României la Proiectele Importante de Interes European Comun (IPCEI), o inițiativă prin care Uniunea Europeană încearcă să reducă dependențele tehnologice și să își consolideze capacitățile industriale în sectoare-cheie.

Cine poate aplica și până când

Apelul este deschis companiilor, organizațiilor de cercetare și consorțiilor din România. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 9 aprilie 2026.

Autoritățile mizează pe o mobilizare rapidă a mediului privat și a celui academic, într-un moment în care competiția pentru finanțare și poziționare strategică în Europa este din ce în ce mai intensă.

De ce sunt esențiale AI și semiconductorii

Ministrul Economiei a subliniat că aceste tehnologii nu mai sunt de mult doar niște nișe de cercetare, ci au devenit infrastructura de bază a economiei moderne. „de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, iar în jurul lor se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa”, a explicat Darău.

În acest context, obiectivul declarat al României este ambițios: trecerea de la statutul de simplu utilizator de tehnologie la cel de dezvoltator, în special în zona inteligenței artificiale. În paralel, autoritățile vor să integreze companiile românești în lanțurile europene de producție din industria semiconductorilor.

Un pariu pe poziția României în economia viitorului

Mesajul ministrului este clar: miza nu se rezumă la accesarea de fonduri europene. „Miza nu este doar atragerea de finanțare, ci și locul pe care România îl va avea în economia europeană a următorilor ani”, a punctat acesta.

Mai mult, oficialul susține că acest apel marchează o revenire a României în zona microelectronicii europene și reprezintă un pas concret către o prezență mai vizibilă în competiția tehnologică la nivel continental.

„Este un pas concret prin care România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu”, a mai transmis Irineu Darău.