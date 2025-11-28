dark
Un startup „unicorn” de AI fondat de un român a fost evaluat la 1,45 de miliarde de dolari / Harmonic a atras o finanțare de 120 de milioane de dolari

Daniel Simion
28 noiembrie 2025
fondatori-Harmonic-startup-Tudor-Achim-Vlad-Tenev
Tudor Achim (stânga) și Vlad Tenev (dreapta), fondatorii Harmonic. Sursa foto: captură video Sequoia Capital via YouTube
Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum doi ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari. Potrivit StartupCafe, banii vor accelera dezvoltarea „superinteligenței matematice”, un model AI cu raționament pentru rezolvarea problemelor de matematică, fără halucinații.

Performanță „medaliată de aur” a lui Aristotle

Modelul dezvoltat de Harmonic, denumit Aristotle, a obținut recent performanțe la nivel de medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, considerată cea mai prestigioasă competiție de matematică din lume. În primele săptămâni de la lansarea în format API beta a modelului, Aristotle este deja folosit de matematicieni și cercetători, spune firma într-un comunicat de presă.

„Performanța de aur a lui Aristotel la IMO a oferit o primă imagine a ceea ce poate realiza superinteligența matematică prin combinarea raționamentului avansat și verificării formale într-un singur sistem”, a declarat Tudor Achim, CEO al Harmonic.

Cu ultima rundă de finanțare, firma a atins stadiul de „unicorn”, adică un startup de tehnologie care a atins o valoare estimată de cel puțin 1 miliard de dolari. Startup-ul a fost fondat în anul 2023 în Palo Alto, California, de CEO-ul platformei de tranzacționare de acțiuni Robinhood, antreprenorul de origine bulgară Vladimir Tenev, și de inginerul de origine română Tudor Achim.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

