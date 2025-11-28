Un startup „unicorn” de AI fondat de un român a fost evaluat la 1,45 de miliarde de dolari / Harmonic a atras o finanțare de 120 de milioane de dolari

Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum doi ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari. Potrivit StartupCafe, banii vor accelera dezvoltarea „superinteligenței matematice”, un model AI cu raționament pentru rezolvarea problemelor de matematică, fără halucinații.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Performanță „medaliată de aur” a lui Aristotle

Modelul dezvoltat de Harmonic, denumit Aristotle, a obținut recent performanțe la nivel de medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, considerată cea mai prestigioasă competiție de matematică din lume. În primele săptămâni de la lansarea în format API beta a modelului, Aristotle este deja folosit de matematicieni și cercetători, spune firma într-un comunicat de presă.

„Performanța de aur a lui Aristotel la IMO a oferit o primă imagine a ceea ce poate realiza superinteligența matematică prin combinarea raționamentului avansat și verificării formale într-un singur sistem”, a declarat Tudor Achim, CEO al Harmonic.

Cu ultima rundă de finanțare, firma a atins stadiul de „unicorn”, adică un startup de tehnologie care a atins o valoare estimată de cel puțin 1 miliard de dolari. Startup-ul a fost fondat în anul 2023 în Palo Alto, California, de CEO-ul platformei de tranzacționare de acțiuni Robinhood, antreprenorul de origine bulgară Vladimir Tenev, și de inginerul de origine română Tudor Achim.