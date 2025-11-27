Anthropic a lansat Claude Opus 4.5, completând seria de modele 4.5 după debutul versiunilor Sonnet și Haiku din lunile precedente. Noul model stabilește standarde ridicate în industrie, devenind primul sistem AI care depășește 80% în cadrul SWE-Bench Verified, unul dintre cele mai respectate teste de evaluare a abilităților de programare, conform TechCrunch.

Extensii noi pentru Chrome și Excel

Odată cu lansarea Opus 4.5, Anthropic deschide accesul larg la două produse aflate până acum în fază pilot: Claude pentru Chrome și Claude pentru Excel. Extensia pentru Chrome devine disponibilă utilizatorilor cu abonament Max, în timp ce integrarea pentru Excel va putea fi folosită în planurile Max, Team și Enterprise. Ambele sunt concepute pentru a demonstra cât de bine se descurcă modelul în interacțiunea cu browserul și în lucrul cu foile de calcul.

Memorie îmbunătățită și conversații nelimitate

Una dintre cele mai importante noutăți ale modelului este gestionarea avansată a memoriei în operațiuni cu context extins. „Ferestrele de context nu vor fi suficiente prin ele însele,” a explicat Dianne Na Penn, șefa departamentului de management de produs pentru cercetare la Anthropic. „Cunoașterea detaliilor potrivite de reținut este esențială.”

Pe baza acestor îmbunătățiri, utilizatorii plătitori vor avea acces la funcția de „chat nesfârșit”, care permite conversațiilor să continue fără întrerupere când modelul atinge limita ferestrei de context. Sistemul comprimă automat memoria conversației, fără a afecta experiența de utilizare.

Focus pe utilizarea agentică

Opus 4.5 este optimizat pentru scenarii în care modelul acționează ca agent principal, coordonând sub-agenți alimentați de Haiku. „Claude trebuie să poată explora baze de cod și documente mari și să știe când să revină și să reverifice ceva,” a adăugat Penn, subliniind importanța noilor capacități de memorie în sarcinile complexe.

Modelul intră într-o competiție puternică pe piața AI, alături de lansările recente GPT 5.1 de la OpenAI și Gemini 3 de la Google, marcând o nouă etapă în cursa pentru supremația tehnologică în inteligența artificială.