STUDIU Marea Britanie, afectată cel mai puternic de concedieri din cauza adoptării AI

Marea Britanie este cea mai afectată dintre economiile dezvoltate de pierderile nete de locuri de muncă generate de adoptarea inteligenței artificiale, potrivit unui studiu realizat de Morgan Stanley.

Analiza arată că firmele britanice elimină mai multe posturi decât creează ca urmare a utilizării IA, într-un ritm mai rapid decât companiile din Statele Unite, Germania, Japonia sau Australia.

Deși tehnologia aduce câștiguri semnificative de productivitate pentru companii, aceste beneficii au un cost ridicat pentru piața muncii din Marea Britanie, deja aflată sub presiune din cauza creșterii economice lente, a costurilor salariale ridicate și a instabilității politice.

Potrivit raportului, citat de Bloomberg, companiile britanice care utilizează inteligența artificială au raportat pierderi nete de locuri de muncă de aproximativ 8% în ultimele 12 luni — cel mai ridicat nivel din eșantionul analizat și de două ori peste media internațională. Studiul a inclus firme din cinci industrii cu expunere ridicată la IA: bunuri de larg consum și retail, imobiliare, transporturi, echipamente medicale și industria auto.

În același timp, aceste companii au înregistrat o creștere medie a productivității de 11,5% datorită utilizării IA, aproape jumătate dintre respondenți raportând câștiguri și mai mari. Contrastul este însă evident în comparație cu Statele Unite, unde firmele au obținut creșteri similare de productivitate, dar au creat mai multe locuri de muncă decât au eliminat în urma implementării tehnologiei.

Adoptarea accelerată a IA în Marea Britanie are loc într-un context economic dificil. Angajatorii se confruntă cu majorări ale salariului minim, creșteri ale contribuțiilor la asigurările sociale și o cerere economică slabă. Potrivit datelor oficiale, firmele reduc locurile de muncă în cel mai rapid ritm din 2020, iar rata șomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

O analiză Bloomberg a datelor privind locurile de muncă vacante online, furnizate de Oficiul Național de Statistică, arată că posturile cele mai expuse automatizării sunt eliminate într-un ritm mai rapid decât restul pieței. Din 2022, anul lansării ChatGPT de către OpenAI, numărul de locuri de muncă vacante pentru dezvoltatori software, consultanți și alte profesii similare a scăzut cu 37%, comparativ cu o reducere de 26% în alte domenii.

„Creșterea costurilor cu angajarea personalului determină tot mai multe întreprinderi mici să recurgă la IA și la externalizare pentru a îndeplini roluri care erau ocupate anterior de angajați locali”, a declarat Justin Moy, director general al EHF Mortgages din Chelmsford, nord-estul Londrei.

Raportul Morgan Stanley arată că IA a determinat angajatorii britanici să reducă sau să amâne ocuparea a aproximativ un sfert din posturile vacante, un procent similar cu cel observat în alte economii analizate. Diferența majoră este că firmele din Marea Britanie sunt mult mai puțin dispuse să intensifice angajările ca urmare a utilizării acestei tehnologii.

Pe termen lung, inteligența artificială ar putea reprezenta o soluție pentru problema cronică a productivității scăzute din economia britanică. Banca Angliei și Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară au subliniat potențialul tehnologiei, estimând că IA ar putea adăuga până la 0,8 puncte procentuale la creșterea productivității în următorul deceniu, cu efecte pozitive asupra nivelului de trai și finanțelor publice.

În prezent însă, atenția se concentrează asupra modului în care IA amplifică presiunile de pe piața muncii, în special pentru tineri și pentru angajații din funcții administrative. Datele oficiale publicate recent arată că numărul total de locuri de muncă vacante din economie a scăzut cu peste o treime față de 2022, echivalentul a aproximativ 500.000 de posturi. Aproximativ 20% din această scădere provine din sectoare puternic expuse automatizării, precum activitățile profesionale, științifice și tehnice, serviciile administrative și IT.

Tinerii lucrători sunt afectați în mod disproporționat. Inteligența artificială reduce oportunitățile de angajare pentru pozițiile entry-level din sectorul „white-collar”, în timp ce politicile fiscale afectează angajările în retail și ospitalitate. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut la 13,7% în cele trei luni până în noiembrie, cel mai ridicat nivel din 2020.

Guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a declarat recent că inteligența artificială se profilează drept următoarea „tehnologie de uz general”, comparabilă cu computerele sau internetul. El a avertizat însă că Marea Britanie trebuie să fie pregătită pentru înlocuirea unor locuri de muncă și pentru efectele pe care IA le-ar putea avea asupra parcursului profesional al angajaților.

Potrivit raportului Morgan Stanley, angajatorii britanici sunt cel mai predispuși să reducă posturile destinate persoanelor aflate la începutul carierei, care necesită între doi și cinci ani de experiență. Una dintre autoarele studiului, Rachel Fletcher, șefa departamentului de cercetare în domeniul sustenabilității pentru EMEA, a descris concluziile drept un „semnal de avertizare timpurie” privind impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă.