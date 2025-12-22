CSRankings, un clasament bazat pe metrici al celor mai bune instituții de informatică din întreaga lume, a clasat Institutul de Informatică, Inteligență Artificială și Tehnologie (INSAIT) din cadrul Universității St. Kliment Ohridski din Sofia înaintea Universității Oxford, University College London și Universității Tehnice din Berlin, a anunțat Ministerul Educației și Științei din Bulgaria, citat de Agerpres.

INSAIT ocupă locul 13 în Europa și primul loc în Europa de Est, o realizare istorică pentru un institut înființat abia în aprilie 2022. Această reușită poziționează în continuare Bulgaria ca unul dintre liderii europeni într-unul dintre cele mai competitive și strategic importante domenii ale zilelor noastre.

CSRankings evaluează doar publicațiile din cele mai prestigioase și selective conferințe internaționale, oferind informații obiective și de încredere despre influența și impactul științific al fiecărei instituții. Potrivit diferitelor surse, Europa are peste 1.400 de universități și organizații de cercetare active în informatică, dar doar cele mai bune sunt incluse în CSRankings. În mod tradițional, primele locuri sunt ocupate de organizații cu experiență vastă și rezultate dovedite de-a lungul anilor, iar faptul că o organizație de cercetare bulgară se clasează printre ele reprezintă un succes fără precedent pentru întreaga regiune.

Clasamentul INSAIT acoperă perioada de la primele sale publicații în 2023 până în prezent și include domeniile de cercetare pe care INSAIT le abordează și care sunt susținute de CSRankings: viziune computerizată, robotică, învățare automată, procesarea limbajului natural și algoritmi. În anumite domenii, institutul se clasează chiar mai sus; de exemplu, în viziunea computerizată, INSAIT ocupă locul șase în Europa.