Un cosmonaut rus a fost retras de pe următoarea misiune SpaceX către Stația Spațială Internațională (ISS), în urma unei presupuse încălcări a reglementărilor americane privind securitatea națională, potrivit unei investigații publicate de site-ul rus The Insider, citat de Space.com.

Oleg Artemiev, veteran al Roscosmos cu trei zboruri spațiale la activ, era programat să facă parte din echipajul Crew-12, o misiune cu patru astronauți care urma să decoleze cel mai devreme în februarie 2025. În mod neașteptat, Roscosmos a anunțat că locul său a fost preluat de colegul său Andrei Fediaev, justificând schimbarea prin „transferul lui Artemiev către un alt post”.

Artemiev ar fi fotografiat documentație SpaceX

Surse citate de The Insider susțin însă că adevărata cauză ar fi o încălcare a ITAR (International Traffic in Arms Regulations), legislația americană care reglementează accesul la tehnologie sensibilă și informații cu potențial militar. Conform investigației, Artemiev ar fi fotografiat documentație SpaceX în timpul unui antrenament desfășurat săptămâna trecută la sediul companiei din Hawthorne, California, iar apoi ar fi folosit telefonul mobil pentru a extrage informații considerate clasificate.

„Contactele mele confirmă că a avut loc o încălcare și că a fost deschisă o investigație interdepartamentală”, a declarat analistul de lansări Gregori Trișkin. „Înlăturarea cu doar două luni și jumătate înainte de zbor, fără o explicație clară, este un semn indirect, dar foarte sugestiv. Este greu de imaginat că un cosmonaut experimentat ar putea comite accidental o încălcare atât de gravă”.

SpaceX și NASA nu au comentat încă situația

Oleg Artemiev, în vârstă de 54 de ani, a acumulat 560 de zile în spațiu în cadrul a trei misiuni de lungă durată derulate în 2014, 2018 și 2022. Ultima dintre ele a avut loc la doar o lună după invazia Rusiei în Ucraina.

În timpul acelui zbor, Roscosmos a publicat fotografii cu Artemiev și alți doi cosmonauți ținând steagurile unor teritorii separatiste pro-ruse din Ucraina, o acțiune criticată imediat de NASA și de Agenția Spațială Europeană, care au subliniat că ISS nu trebuie folosită în scopuri propagandistice.

Misiunea Crew-12 este programată, deocamdată, să decoleze cel mai devreme pe 15 februarie 2025. În afară de Fediaev, la bord se vor afla Sophie Adenot, astronaut ESA, și alți doi astronauți care urmează să fie anunțați, toți pregătiți pentru o ședere de aproximativ șase luni pe stația orbitală.