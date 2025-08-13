Marea Britanie vrea să transforme deșeurile nucleare în resursă strategică

Marea Britanie pregătește o schimbare majoră în modul în care folosește și produce grafitul necesar pentru reactoarele nucleare, printr-un program de cercetare menit să transforme deșeurile radioactive într-o resursă strategică, anunță portalul InterestingEngineering.

Universitatea din Manchester a obținut o finanțare de peste 11 milioane de dolari de la UK Research and Innovation’s Engineering and Physical Sciences Research Council și instituții de învățământ superior, la care se adaugă aproximativ 6,7 milioane de dolari din partea partenerilor industriali, pentru derularea proiectului ENLIGHT (Enabling a Lifecycle Approach to Graphite for Advanced Modular Reactors). Programul, ce se va desfășura pe o perioadă de cinci ani, implică și universitățile Oxford, Plymouth și Loughborough, au anunțat sursele oficiale.

Obiective strategice: resurse interne și reducerea deșeurilor

Proiectul urmărește două direcții esențiale: crearea unei surse interne și sustenabile de grafit nuclear și dezvoltarea unor tehnologii care să permită reciclarea grafitului iradiat deja stocat. În prezent, Regatul Unit depinde în totalitate de importuri, deși grafitul reprezintă aproximativ o treime din costul construirii unui reactor.

În plus, țara are peste 100.000 de tone de grafit iradiat aflate în depozite, cantitate care va crește pe măsură ce reactoarele avansate răcite cu gaz vor fi dezafectate până în 2028. ENLIGHT își propune să recicleze acest material și să dezvolte tipuri noi de grafit capabile să reziste la condițiile extreme din reactoarele nucleare de generație următoare.

Impact economic și tranziție energetică

Marea Britanie și-a stabilit ca obiectiv producerea a 24 gigawați de energie nucleară nouă până în 2050, în sprijinul țintei de emisii net zero. Oficialii estimează că programul ENLIGHT ar putea aduce economii de până la 2,69 miliarde de dolari la costurile de gestionare a deșeurilor nucleare.

„Grafitul nuclear joacă un rol esențial în siguranța și eficiența reactoarelor avansate, dar Marea Britanie depinde de furnizori externi. ENLIGHT va pune bazele unei producții interne și va dezvolta soluții sustenabile pentru reutilizarea grafitului iradiat”, a declarat profesorul Abbie Jones, coordonatorul proiectului și titular al Catedrei de Grafit Nuclear la Universitatea din Manchester.

Programul include și pregătirea noii generații de cercetători și ingineri specializați în grafit nuclear. Universitatea Oxford va conduce partea de selecție și proiectare a materialelor, iar echipa de la Loughborough va folosi modelare computațională avansată pentru a analiza comportamentul acestora în condiții extreme.