Cum a dus desecretizarea dosarelor Epstein la demisia unui membru din consiliul de administrație al OpenAI

Fostul secretar al Trezoreriei SUA, Larry Summers, a demisionat din consiliul OpenAI, a declarat miercuri, la câteva zile după ce Congresul a publicat documente care arătau că Summers avea o relație strânsă cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, scrie Reuters.

Summers, care este și fost președinte al Universității Harvard, a declarat că se va retrage din toate angajamentele publice, adăugând că această mișcare îi va permite „să reconstruiască încrederea și să repare relațiile cu persoanele cele mai apropiate de mine”.

Summers a fost criticat după ce Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA a publicat documente care detaliază corespondența dintre Summers și Epstein. Universitatea Harvard, unde Summers este încă profesor, va deschide o nouă anchetă privind legăturile lui Summers cu Epstein, a raportat marți ziarul universității.

„Larry a decis să demisioneze din consiliul de administrație al OpenAI, iar noi îi respectăm decizia. Apreciem numeroasele sale contribuții și perspectiva pe care a adus-o consiliului”, a transmis consiliul de administrație al gigantului tech, într-un comunicat.

Mișcarea, despre care Axios a scris în exclusivitate, vine la o zi după ce Congresul SUA, controlat de republicani, a votat aproape în unanimitate pentru a forța eliberarea dosarelor Departamentului de Justiției privind cazul Epstein, un rezultat pentru care președintele Donald Trump a luptat luni de zile.

Trump a ordonat în ultimele zile Departamentului de Justiție al SUA să investigheze legăturile sale și ale altor democrați proeminenți cu Epstein, încercând să distragă atenția de la propria sa relație cu infractorul sexual condamnat. Trump a declarat că nu are nicio legătură cu crimele lui Epstein.

Scandalul Epstein a fost ca un ghimpe în coasta lui Trump timp de luni de zile, pentru că a amplificat teoriile conspiraționiste despre Epstein în rândul propriilor susținători și a fost unul dintre motivele invocate pentru scăderea popularității sale, care a atins un nou minim de 38% în sondajul Reuters/Ipsos de săptămâna aceasta. Doar 20% dintre americani aprobă modul în care Trump a gestionat problema.

Mulți dintre alegătorii lui Trump cred că administrația sa a acoperit legăturile lui Epstein cu persoane influente și a ascuns detalii despre moartea sa într-o închisoare din Manhattan în 2019, care a fost declarată drept sinucidere.

Summers, un democrat, a fost secretar al Trezoreriei în timpul mandatului fostului președinte Bill Clinton și director al Consiliului Economic Național în timpul mandatului fostului președinte Barack Obama.

El face parte din consiliul de administrație al OpenAI de la sfârșitul anului 2023, după demiterea temporară a directorului general Sam Altman.

Alte companii importante cu legături cu Summers sunt firma de tehnologie educațională Skillsoft, unde este membru al consiliului de administrație din 2021, și Santander, unde prezidează consiliul consultativ internațional al băncii.