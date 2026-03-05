O asociație a taximetriștilor din Cluj a depus o plângere la Comisia Europeană, susținând că legislația românească privind serviciile de ride-sharing ar încălca normele Uniunii Europene referitoare la transportul de persoane, potrivit ActualdeCluj.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Sesizarea a fost formulată de asociația de monitorizare Taxi Transilvania, care afirmă că a transmis oficial instituțiilor europene o plângere referitoare la modul în care statul român a transpus și aplică legislația privind transportul alternativ de persoane.

„Asociația noastră a depus oficial o plângere la Comisia Europeană privind modul în care statul român a transpus și aplică legislația referitoare la transportul alternativ de persoane”, au transmis reprezentanții organizației.

Demersul vizează în special Ordonanța de Urgență nr. 49/2019, actul normativ care reglementează activitatea platformelor de transport alternativ în România. Potrivit taximetriștilor, modul în care acest act este interpretat și aplicat ar contraveni unei decizii anterioare a Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată în cauza C-434/15, cunoscută ca „Uber Spania”.

În acea hotărâre, instanța europeană a stabilit că serviciile oferite de platforme precum Uber trebuie considerate servicii de transport, nu simple servicii digitale de intermediere.

„Conform deciziei CJUE, serviciile furnizate de platforme de tip Uber sunt considerate servicii în domeniul transporturilor, nu simple servicii digitale de intermediere”, susțin reprezentanții asociației. Aceștia afirmă că, în România, operatorii de platforme sunt tratați din punct de vedere juridic ca intermediari digitali, deși, în practică, stabilesc elemente esențiale ale serviciului de transport, inclusiv condițiile de desfășurare a curselor și nivelul tarifelor.

Taximetriștii din Cluj consideră că această interpretare legislativă generează o serie de probleme pe piața transportului de persoane. Printre acestea se numără, potrivit asociației, apariția unor distorsiuni de concurență între transportul autorizat în regim de taxi și cel realizat prin platforme digitale, precum și un tratament juridic și fiscal diferit pentru operatori care activează, în esență, pe aceeași piață.

Reprezentanții organizației spun că, în ultimii ani, au transmis mai multe sesizări și solicitări către autoritățile române pentru clarificarea cadrului legislativ, însă fără rezultate concrete.

„De-a lungul ultimilor ani, asociațiile profesionale din domeniu au transmis numeroase sesizări și solicitări către instituțiile statului român, însă aceste demersuri nu au dus la clarificarea și corectarea cadrului legislativ. În aceste condiții, am decis să sesizăm Comisia Europeană pentru a analiza dacă România respectă obligațiile care decurg din dreptul Uniunii Europene”, au transmis reprezentanții asociației.

Dacă instituțiile europene vor considera plângerea întemeiată, cazul ar putea duce la deschiderea unei proceduri de analiză privind modul în care legislația românească este aliniată la normele europene din domeniul transportului de persoane.