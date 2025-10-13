Danemarca va achiziționa încă 16 avioane F-35 / Flota totală a danezilor va ajunge la 43 de avioane de acest tip

Danemarca își crește semnificativ puterea de luptă a forțelor sale armate prin achiziționarea a 16 noi avioane de vânătoare F-35. Acest lucru aduce flota totală de avioane F-35 a forțelor armate daneze la 43 de aeronave. Potrivit unui comunicat de presă al Lockheed Martin transmis către TechRider.ro, ministerul Apărării danez va iniția un dialog cu Biroul Programului Comun cu privire la detaliile achiziției.

Este „o decizie cheie” în apărarea daneză

Șeful apărării daneze, Michael Hylgaard, susține că extinderea flotei de F-35 este „o decizie cheie în consolidarea forțelor armate daneze”.

„Avioanele F-35 sunt deja o componentă operațională crucială atât pentru operațiuni, cât și pentru afirmarea suveranității. Odată cu decizia de a achiziționa 16 aeronave suplimentare, puterea de luptă, flexibilitatea și contribuția daneză la NATO sunt sporite în mod semnificativ”, afirmă șeful apărării daneze, Michael Hyldgaard.

Ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, consideră că achiziția reprezintă „o consolidare istorică a Forțelor Aeriene Daneze și a Forțelor Armate Daneze”. Achiziția include procurarea de piese de schimb suplimentare, simulatoare de amenințări, simulatoare de zbor, instrumente de training, parașute de frânare, kituri de desfășurare, facilități și personal suplimentar.

Informații generale despre noua achiziție

Prin Acordul din 2016 privind achiziționarea de noi avioane, partidele semnatare (Partidul Liberal din Danemarca, Social-Democrații, Partidul Popular Danez, Alianța Liberală și Partidul Social-Liberal Danez) au hotărât să achiziționeze 27 de avioane F-35 noi pentru a înlocui avioanele F-16 existente.

Danemarca a primit primele avioane F-35 în octombrie 2023 la baza Fighter Wing Skrydstrup. În prezent, țara dispune de 15 avioane F-35, dintre care șase sunt staționate la o bază de antrenament din Statele Unite. Livrarea restului de avioane din comanda actuală de 27 de avioane F-35 este preconizată pentru 2026.

La 1 aprilie 2025, Forțele Aeriene Daneze au anunțat că avioanele F-35 erau gata să fie încorporate în sistemul de apărare aeriană al Danemarcei, alături de avioanele F-16. Se preconizează că avioanele F-35 vor fi pe deplin operaționale în 2027.