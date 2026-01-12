Președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), Dan Vardie, a criticat deciziile guvernamentale privind Programul Rabla, care au produs un „impact major” asupra dinamicii înmatriculărilor de vehicule electrice în anul 2025.

Potrivit datelor Direcției Generale de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DGPCI), centralizate de APIA, autoturismele complet electrice au înregistrat anul trecut un recul atât ca volum (-9% în înmatriculări), cât și ca pondere, în ciuda faptului că cota de piață a segmentului vehiculelor electrificate (electrice, hibride și plug-in hybrid) a depășit 55% din înmatriculările totale, devenind dominantă la nivel local.

„Această dinamică evidențiază impactul major al disfuncționalităților Programului Rabla, marcată de întârzieri, amânări succesive și reduceri impredictibile decise la nivel guvernamental, care nu a reușit să susțină coerent tranziția către vehiculele 100% electrice, în contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride”, a subliniat Vardie.

În ansamblu, numărul înmatriculărilor de autoturisme din România a crescut cu 1,6% față de 2024. Țara noastră se află, în continuare, printre puținele state cu scăderi în zona de înmatriculări de mașini noi. Prin comparație, țări precum Bulgaria, Croația sau Ungaria observă creșteri în vânzările de autoturisme noi, potrivit unui raport al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Programul RABLA modificat în defavoarea clienților, dar și situația economică a țării care a impus potențialilor cumpărători un comportament de achiziție mult mai cumpătat, pot fi atribuite unei scăderi. Astfel, performanța României nu este sub cea a statelor vecine, ci una dintre cele mai slabe de pe continent.

După îndelungate discuții, amânări și modificări, programul RABLA a debutat în acest an pe 30 septembrie. Bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride a fost epuizat la doar 13 minute de la deschidere.

Potrivit Asociației Fondului pentru Mediu (AFM), bugetul total acordat în acest an a fost de 200 de milioane de lei, distribuit astfel:

80 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid ;

pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a ; 120 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hybrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Buget diminuat semnificativ față de anul trecut

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul Programului RABLA este în felul următor:

18.500 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen (în scădere față de ediția de anul trecut);

– pentru achiziționarea unui (în scădere față de ediția de anul trecut); 15.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice ;

– pentru achiziționarea unui sau a unei ; 12.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou hibrid ;

– pentru achiziționarea unui ; 10.000 de lei – pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Programul RABLA ar fi trebuit să debuteze la începutul verii, însă acesta a fost amânat și regândit chiar cu o zi înainte de lansarea sa. Astfel, bugetul a fost micșorat de la 600 de milioane de lei la cele 200 de milioane disponibile pentru RABLA 2025.

În luna decembrie, premierul Ilie Bolojan a promis reprezentanților Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) că RABLA va continua și în 2026, dar într-o formă mai redusă, deși există cerere pentru autoturisme noi.

Într-un interviu pentru TechRider.ro în luna octombrie, CEO-ul rețelei de dealeri AutoItalia, Adrian-Narcis Ghiță, a afirmat că piața auto din România a suferit multiple șocuri, cel mai mare dintre ele fiind modificarea programului RABLA. Cu un buget înjumătățit și valoare a ecotichetelor redusă, dealerii au resimțit pe deplin aceste modificări, a adăugat el.

Românii încă sunt sceptici la mașinile electrice

Dacă ne comparăm cu media Europeană a ritmului de creștere, de 1,9%, este limpede că piața auto din România trece printr-o perioadă nefastă. Ba chiar, țara a ajuns să nu mai reprezinte decât 1,1% din totalul vânzărilor de mașini din Europa.

Datele ACEA mai relevă și că românii sunt printre puținii europeni care evită să cumpere mașini complet electrice.

Cauzat de bâlbâielile Ministerului Mediului în privința programului Rabla, acest declin este depășit la nivel european doar de Croația (-42,5%) și Estonia (-31%). În rest, toate statele europene au înregistrat creșteri importante ale înmatriculărilor de mașini 100% electrice.

Cu toate acestea, datele DGPCI pe întreg anul 2025, analizate de APIA, au indicat o piață auto relativ stabilă. Un total de 182.518 autovehicule au fost înmatriculate în România, cu 1,6% mai mult față de anul 2024.