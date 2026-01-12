APIA: Vehiculele electrificate au depășit 55% din înmatriculările de autoturisme în România, în 2025

Piața auto din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă, după ce vehiculele electrificate – electrice, hibride și plug-in hybrid – au ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul înmatriculărilor de autoturisme.

Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA), transmise către TechRider.ro, cota de piață a acestui segment a urcat la 55,2% în 2025, devenind astfel dominantă pe piața locală.

Piață auto relativ stabilă

Conform datelor DGPCI centralizate de APIA, în 2025 au fost înmatriculate în România 182.518 autovehicule, cu 1,6% mai mult față de 2024. Dintre acestea, 155.855 au fost autoturisme, în creștere cu 4,7%, peste nivelul prognozat de industrie.

În contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride, autoturismele complet electrice au înregistrat un recul de 9% ca volum. Președintele APIA, Dan Vardie, a pus această scădere pe seama disfuncționalităților Programului Rabla, caracterizat prin întârzieri, amânări succesive și reduceri impredictibile ale ecotichetelor.

Decembrie 2025: explozie a înmatriculărilor

Luna decembrie 2025 a adus o creștere de 58,4% a înmatriculărilor de autoturisme față de aceeași lună din 2024, până la un total de 21.203 unități.

În clasamentul pe mărci, Dacia s-a menținut pe primul loc, cu 6.796 de unități înmatriculate, în creștere cu 51,3%. Au urmat Renault (2.638 unități, +113,4%), Toyota (1.704 unități, +104,6%), Škoda (1.148 unități, -0,7%) și Hyundai (1.122 unități, +60,5%).

Modele: Duster, Logan și Clio, în top

La nivel de modele, Dacia Duster a condus clasamentul în decembrie, cu 2.195 de unități, urmat de Dacia Logan (2.133 unități) și Renault Clio (1.405 unități). Pe întreg anul, Logan a fost cel mai vândut model, cu 15.299 de unități, urmat de Duster (14.065 unități) și Clio (5.080 unități).

SUV-urile, peste jumătate din piață

SUV-urile au continuat să domine piața auto românească, cu o cotă de 51,7% din totalul înmatriculărilor de autoturisme. Segmentul compact (clasa C) a reprezentat aproximativ 25% din piață.

În luna decembrie, înmatriculările de SUV-uri au crescut cu 88,7% față de decembrie 2024, fiind cel mai dinamic segment, urmate de mașinile din clasa B, care au avansat cu 62,5%.

Electrice și hibride: lideri diferiți pe segmente

Dacia a încheiat anul 2025 pe primul loc în clasamentul mărcilor de automobile electrice, în pofida unei scăderi de 51% a vânzărilor, în timp ce Hyundai a raportat o creștere de 93%, iar Ford un avans spectaculos de 757%.

Pe segmentul mild-hybrid, Dacia domină prin SUV-ul Duster, cu 6.823 de unități, înaintea modelelor Ford Puma și Škoda Octavia.

La plug-in hybrid, primele poziții sunt ocupate de Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, în timp ce Toyota rămâne lider incontestabil la categoria full-hybrid, cu 12.996 de unități vândute, aproape dublu față de numărul de vehicule electrice comercializate de Dacia în 2025.

