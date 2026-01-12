dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

APIA: Vehiculele electrificate au depășit 55% din înmatriculările de autoturisme în România, în 2025

Ștefan Munteanu
12 ianuarie 2026
Noua-generație-a-modelului-Renault-Clio
Sursa foto: Renault
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Piața auto din România a intrat în 2025 într-o nouă etapă, după ce vehiculele electrificate – electrice, hibride și plug-in hybrid – au ajuns să reprezinte peste jumătate din totalul înmatriculărilor de autoturisme.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor Auto (APIA), transmise către TechRider.ro, cota de piață a acestui segment a urcat la 55,2% în 2025, devenind astfel dominantă pe piața locală.

Piață auto relativ stabilă

Conform datelor DGPCI centralizate de APIA, în 2025 au fost înmatriculate în România 182.518 autovehicule, cu 1,6% mai mult față de 2024. Dintre acestea, 155.855 au fost autoturisme, în creștere cu 4,7%, peste nivelul prognozat de industrie.

În contrast cu evoluția pozitivă a segmentelor hibride, autoturismele complet electrice au înregistrat un recul de 9% ca volum. Președintele APIA, Dan Vardie, a pus această scădere pe seama disfuncționalităților Programului Rabla, caracterizat prin întârzieri, amânări succesive și reduceri impredictibile ale ecotichetelor.

Decembrie 2025: explozie a înmatriculărilor

Luna decembrie 2025 a adus o creștere de 58,4% a înmatriculărilor de autoturisme față de aceeași lună din 2024, până la un total de 21.203 unități.

În clasamentul pe mărci, Dacia s-a menținut pe primul loc, cu 6.796 de unități înmatriculate, în creștere cu 51,3%. Au urmat Renault (2.638 unități, +113,4%), Toyota (1.704 unități, +104,6%), Škoda (1.148 unități, -0,7%) și Hyundai (1.122 unități, +60,5%).

Citește și: BREAKING APIA, reacție dură după adoptarea noilor impozite auto: Metoda de calcul, incompletă și învechită. Nu reflectă realitatea industriei / Abordare netransparentă și riscantă

Modele: Duster, Logan și Clio, în top

La nivel de modele, Dacia Duster a condus clasamentul în decembrie, cu 2.195 de unități, urmat de Dacia Logan (2.133 unități) și Renault Clio (1.405 unități). Pe întreg anul, Logan a fost cel mai vândut model, cu 15.299 de unități, urmat de Duster (14.065 unități) și Clio (5.080 unități).

SUV-urile, peste jumătate din piață

SUV-urile au continuat să domine piața auto românească, cu o cotă de 51,7% din totalul înmatriculărilor de autoturisme. Segmentul compact (clasa C) a reprezentat aproximativ 25% din piață.

În luna decembrie, înmatriculările de SUV-uri au crescut cu 88,7% față de decembrie 2024, fiind cel mai dinamic segment, urmate de mașinile din clasa B, care au avansat cu 62,5%.

Citește și: APIA: Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut 36,3% în luna noiembrie / SUV-urile, pe prima poziție / Creștere de 52% pentru mașinile „verzi”

Electrice și hibride: lideri diferiți pe segmente

Dacia a încheiat anul 2025 pe primul loc în clasamentul mărcilor de automobile electrice, în pofida unei scăderi de 51% a vânzărilor, în timp ce Hyundai a raportat o creștere de 93%, iar Ford un avans spectaculos de 757%.

Pe segmentul mild-hybrid, Dacia domină prin SUV-ul Duster, cu 6.823 de unități, înaintea modelelor Ford Puma și Škoda Octavia.

La plug-in hybrid, primele poziții sunt ocupate de Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW, în timp ce Toyota rămâne lider incontestabil la categoria full-hybrid, cu 12.996 de unități vândute, aproape dublu față de numărul de vehicule electrice comercializate de Dacia în 2025.

Citește și: APIA: Înmatriculările de autoturisme noi, în creștere în octombrie cu peste 11%, față de anul precedent / Cum s-au descurcat modelele electrice și hibride

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...