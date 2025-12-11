Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi, în România, s-a majorat cu 36,3% în luna noiembrie a acestui an faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce maşinile „verzi” au raportat o creştere de 52%, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), citată de Agerpres.

Conform statisticii, în decursul lunii noiembrie, autoturismele (care reprezintă aproximativ 86% din total piaţă) au înregistrat un volum de 13.816 de unităţi, iar în ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 52,4% în creştere cu 41,7%, faţă de noiembrie 2024, urmat de Clasa C (cotă de 26,4%) şi Clasa B (15,1%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna noiembrie a acestui an, faţă de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 19,5%, până la o pondere de 37%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o majorare de 29%, la o pondere de 6,7%.

De asemenea, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hibrid şi full hibrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în intervalul analizat, o cotă de piaţă de 56,5%.

În această marjă, autoturismele full electrice au raportat o cotă de 7,4% din piaţă, comparativ cu 4,9%, în noiembrie 2024. Totodată, autoturismele plug-in hibrid au ajuns la o cotă de piaţă de 7,6%, în creştere de la 5,5%, în aceeaşi din lună din anul anterior.

La nivelul primelor 11 luni din acest an, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring – cu 1.311 de unităţi (scădere de 46% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent), Hyundai Kona (587 de unităţi) şi Tesla Model 3 (cu 568 de unităţi).

În ceea ce priveşte autoturismele Plug-In, pe podium se situează, în ordine: Ford Kuga – cu 652 de unităţi şi o creştere de 23,3%, de la un an la altul, Hyundai Tucson – cu 629 de unităţi, şi Volkswagen Tiguan – cu 607 unităţi.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc în clasamentul categoriei, Toyota Corolla – cu 3.942 de unităţi (+26,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2024),

apoi Dacia Duster – cu 3.212 de unităţi şi Toyota Yaris Cross (2.544).

La vehiculele comerciale uşoare şi minibus se înregistrează, în noiembrie 2025, o creştere a înmatriculărilor de 23,7% faţă de noiembrie, anul trecut, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus consemnează un salt de 29,1%. Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în primele 11 luni din anul curent, un volum de 590 de unităţi, în comparaţie cu 500 de unităţi, în aceeaşi perioadă din 2024.

Înmatriculările de vehicule comerciale grele şi autobuze au crescut cu 21,5%, în noiembrie 2025 vs noiembrie 2024, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au înregistrat o creştere de 24,1%.