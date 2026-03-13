Aproximativ un milion de vehicule înmatriculate ilegal ar circula în Franța, într-o fraudă de amploare care a provocat pierderi de sute de milioane de euro din taxe și amenzi neîncasate, potrivit unui raport al Curtea de Conturi a Franței, citat de BBC.

Schema ar fi fost posibilă prin manipularea sistemului național de înmatriculare a vehiculelor, cunoscut drept Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV), de către dealeri falși care au avut acces la registrul statului. Autoritățile avertizează că vulnerabilitățile sistemului nu au produs doar pierderi financiare, ci au permis și circulația pe drumurile publice a unor vehicule potențial nesigure.

Potrivit auditorilor, breșele din sistem au fost exploatate pentru o gamă largă de infracțiuni, de la fraude minore până la activități ale criminalității organizate.

Frauda își are originea în 2017, când guvernul francez a decis să reformeze sistemul de înmatriculare pentru a reduce timpii de procesare, considerați prea mari. În cadrul reformei, aproximativ 2.000 de funcționari publici au fost redistribuiți către alte activități, iar dealerilor auto li s-a permis să acceseze direct registrul pentru a emite documente de înmatriculare pentru clienți.

Curtea de Conturi susține însă că noul sistem s-a bazat excesiv pe buna-credință a operatorilor. În scurt timp, sute de intermediari au exploatat procedura, înființând companii fantomă care obțineau acces la registru și falsificau înregistrări contra cost.

Raportul arată că aproape 300 de astfel de „societăți fictive”, care operau fără controale reale din partea statului, ar fi înmatriculat în total aproximativ un milion de vehicule. Documentele prezentate de șoferi păreau autentice pentru poliție, însă ulterior autoritățile nu mai puteau identifica proprietarii sau istoricul real al mașinilor.

Numai în perioada 2022–2024, pierderile pentru stat au fost estimate la circa 550 de milioane de euro, sumă care include taxe de înmatriculare neplătite și amenzi neîncasate pentru depășirea vitezei sau parcări ilegale.

Auditorii au identificat aproximativ 30 de tipuri de fraudă asociate schemei. Printre acestea se numără evitarea taxelor de mediu pentru vehicule foarte poluante, modificarea rezultatelor inspecțiilor tehnice sau ascunderea identității foștilor proprietari.

Investigații jurnalistice realizate de Le Monde au arătat că un astfel de intermediar – denumit de poliție „SIV-eur” – a ajutat un importator de mașini de lux să evite plata a zeci de mii de euro în taxe. Vehicule precum modele Rolls-Royce sau Mercedes-Benz au fost declarate drept mașini adaptate pentru persoane cu dizabilități, categorie scutită de anumite taxe.

Autoritățile au constatat, de asemenea, că vehicule furate puteau fi reînmatriculate prin intermediul acestor operatori pentru a evita depistarea, iar rețelele de trafic de droguri ar fi folosit mașini înregistrate în acest mod pentru transporturi rapide pe autostrăzi.

Potrivit Le Figaro, poliția a devenit suspicioasă după o creștere puternică a numărului de încălcări grave ale limitei de viteză, cu 160% între 2016 și 2022. Verificările ulterioare au arătat că multe dintre numerele de înmatriculare implicate erau falsificate.

Curtea de Conturi critică și lipsa de verificări din partea statului. Aproximativ 30.000 de dealeri aveau acces la sistemul SIV, iar pentru a obține această autorizație era suficientă înființarea unei companii și depunerea unei cereri.

Ministerul de Interne francez a recunoscut problema și a anunțat măsuri pentru remedierea situației. Un plan de acțiune lansat anul trecut a dus la creșterea numărului de fraude detectate, iar numărul autorizațiilor de acces la registrul SIV a fost redus semnificativ.