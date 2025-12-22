FOTO Jaguar a produs ultima mașină cu motor cu ardere internă / Ultimul SUV F-Pace a ieșit de pe linia de producție din Solihull

La fabrica din Solihull, pe 19 decembrie, ultimul Jaguar F-Pace a ieșit de pe linia de producție, punând capăt nu numai unei serii de modele de succes, ci și a unei ere pentru Jaguar. Jaguar Enthusiasts Club transmite că acesta a fost ultimul Jaguar cu motor cu ardere internă construit vreodată.

F-Pace, cel mai bine vândut Jaguar din istorie

Lansat acum zece ani, modelul F-Pace a reprezentat un salt în necunoscut. Jaguar nu construise niciodată un SUV, iar așteptările erau mixte. Ce a urmat a fost un succes definitoriu întrucât, în decurs de zece ani, F-Pace a devenit cel mai bine vândut model Jaguar din istorie, deschizând marca către noi cumpărători.

Clubul transmite că ultimul automobil a fost ales cu grijă: un F-Pace SVR negru. Culoarea nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru a face trimitere la modelul E-Type negru care a marcat sfârșitul unei alte mari ere Jaguar. A fost ca un omagiu deliberat adus istoriei.

Jaguar Enthusiasts Club transmite că „nu sunt multe momente care pot opri o fabrică, dar (19 decembrie) a fost unul dintre ele”. Totuși, angajații fabricii din Solihull rămân încrezători pentru viitor. Fiind cel mai bine vândut model Jaguar din istorie, acesta a dus marca printr-o perioadă de schimbări și, crucial, a adus noi clienți pentru marca britanică.