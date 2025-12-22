dark
FOTO Jaguar a produs ultima mașină cu motor cu ardere internă / Ultimul SUV F-Pace a ieșit de pe linia de producție din Solihull

Daniel Simion
22 decembrie 2025
Sursa foto: Jaguar Enthusiasts Club
La fabrica din Solihull, pe 19 decembrie, ultimul Jaguar F-Pace a ieșit de pe linia de producție, punând capăt nu numai unei serii de modele de succes, ci și a unei ere pentru Jaguar. Jaguar Enthusiasts Club transmite că acesta a fost ultimul Jaguar cu motor cu ardere internă construit vreodată.

F-Pace, cel mai bine vândut Jaguar din istorie

Lansat acum zece ani, modelul F-Pace a reprezentat un salt în necunoscut. Jaguar nu construise niciodată un SUV, iar așteptările erau mixte. Ce a urmat a fost un succes definitoriu întrucât, în decurs de zece ani, F-Pace a devenit cel mai bine vândut model Jaguar din istorie, deschizând marca către noi cumpărători.

Sursa foto: Jaguar Land Rover

Clubul transmite că ultimul automobil a fost ales cu grijă: un F-Pace SVR negru. Culoarea nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru a face trimitere la modelul E-Type negru care a marcat sfârșitul unei alte mari ere Jaguar. A fost ca un omagiu deliberat adus istoriei.

Sursa foto: Jaguar Enthusiasts Club
Sursa foto: Jaguar Enthusiasts Club
Sursa foto: Jaguar Enthusiasts Club

Jaguar Enthusiasts Club transmite că „nu sunt multe momente care pot opri o fabrică, dar (19 decembrie) a fost unul dintre ele”. Totuși, angajații fabricii din Solihull rămân încrezători pentru viitor. Fiind cel mai bine vândut model Jaguar din istorie, acesta a dus marca printr-o perioadă de schimbări și, crucial, a adus noi clienți pentru marca britanică.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

