Valul de concedieri anunțat de marii producători auto din Europa reflectă presiunile tot mai mari asupra industriei, generate de scăderea cererii externe, concurența globală în creștere și costurile ridicate ale tranziției către vehicule electrice, potrivit unei analize publicate de agenția chineză Xinhua.

Cel mai recent exemplu este cel al grupului german Volkswagen, care intenționează să elimine aproximativ 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030, ca parte a unui amplu plan de restructurare.

Expertul în industrie auto David Bailey, profesor la University of Birmingham, a descris situația drept o „furtună perfectă” pentru producătorii auto europeni.

Potrivit acestuia, amploarea restructurării anunțate de Volkswagen reflectă gravitatea problemelor cu care se confruntă sectorul.

Problemele nu se limitează la constructorul german. În Regatul Unit, producătorul de automobile de lux Aston Martin a anunțat că intenționează să reducă până la 20% din forța de muncă, în urma pierderilor financiare recente.

La rândul său, Jaguar Land Rover a demarat un program de plecări voluntare, prin care câteva sute de angajați din Marea Britanie ar urma să părăsească compania.

Presiuni multiple asupra industriei auto europene

Producătorii auto din Europa se confruntă simultan cu mai multe provocări. Cererea de pe unele piețe externe s-a redus, afectând exporturile companiilor care s-au bazat timp de decenii pe vânzările globale.

În același timp, competiția pe segmentul vehiculelor electrice s-a intensificat, odată cu apariția unor jucători noi. Producătorii auto chinezi au devenit tot mai competitivi în dezvoltarea și producția de mașini electrice, punând presiune pe mărcile europene atât pe piețele internaționale, cât și în Europa.

La aceste probleme se adaugă și tensiunile comerciale. Taxele vamale impuse de SUA complică exporturile producătorilor europeni care vând pe piața americană.

Transformarea industriei auto este accelerată de tranziția către mobilitatea electrică, care obligă producătorii să investească masiv în platforme dedicate pentru vehicule electrice, baterii și tehnologii digitale.

În același timp, producția de vehicule electrice necesită mai puține componente decât cea a mașinilor cu motoare termice, ceea ce reduce nevoia de forță de muncă în fabrici și în lanțurile de aprovizionare.

„Vehiculele electrice au mult mai puține componente, ceea ce inevitabil duce la mai puțini angajați necesari pentru fabricarea lor și pentru lanțul de aprovizionare”, a explicat Bailey.

Industria auto rămâne un pilon economic major

În pofida restructurărilor, sectorul auto rămâne unul dintre pilonii economiei europene. Potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), industria auto din Europa are aproximativ 13,6 milioane de angajați, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt legate direct de acest sector.

Pe piața auto din Uniunea Europeană, numărul de autoturisme noi înmatriculate a crescut anul trecut cu 1,8%, ajungând la 10,82 milioane de unități.

În același timp, cota de piață a vehiculelor complet electrice a urcat la 17,4%, de la 13,6% în 2024. În schimb, ponderea combinată a mașinilor pe benzină și motorină a scăzut la 35,5%, față de 45,2% în anul precedent.

Potrivit analiștilor, producătorii auto europeni vor fi nevoiți să își ajusteze structura de costuri și să accelereze inovarea tehnologică pentru a rămâne competitivi într-o industrie globală aflată într-o transformare rapidă.