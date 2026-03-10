Volkswagen Group, cel mai mare producător auto din Europa, se confruntă cu un an dificil, marcat de tarifele americane, concurența tot mai acerbă din China și efectele geopolitice asupra cererii de mașini de lux.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Reuters, grupul a raportat pentru 2025 o scădere la jumătate a profitului operațional, care a ajuns la 8,9 miliarde de euro, sub estimările analiștilor de 9,4 miliarde de euro.

Veniturile au rămas relativ constante, la 322 miliarde de euro, însă perspectivele pentru 2026 indică o creștere moderată între 0% și 3%.

CEO-ul Volkswagen, Oliver Blume, a subliniat că modelul de afaceri tradițional „nu mai funcționează în această formă” și că volatilitatea pieței auto globale impune măsuri de restructurare: „Vedem pur și simplu cât de volatilă și fragilă este lumea noastră, cu noi probleme care apar în fiecare lună.”

Tăieri masive de locuri de muncă

Ca parte a strategiei de ajustare a costurilor și eficientizare a operațiunilor, Volkswagen intenționează să elimine până la 50.000 de locuri de muncă în Germania până în 2030. Această măsură vine pe fondul presiunii combinante din mai multe direcții: tarifele americane care au costat grupul miliarde de euro, pierderea cotei de piață în China și schimbările strategice costisitoare în cadrul Porsche.

China, cea mai mare piață auto din lume, a devenit un teren tot mai dificil pentru Volkswagen. Grupul a cedat primul loc către BYD în 2024 și a fost depășit de Geely în 2025, retrogradând pe locul trei. În paralel, războiul din Orientul Mijlociu și incertitudinile economice globale au afectat cererea de mașini de lux, impactând branduri precum Audi și Porsche, care înregistrează marje în scădere și vânzări stagnante.

Profitul operațional redus a fost influențat și de tranziția Porsche către electrificare, care a presupus investiții semnificative, deși zvonurile privind anularea versiunilor electrice ale 718 Cayman și Boxster au fost infirmate de Daniel Schmollinger, șeful Porsche Australia.

Context strategic

Analistul financiar Arno Antlitz a remarcat că lansările de produse și măsurile de restructurare din 2025 sunt cruciale pentru sporirea rezilienței Volkswagen. În ianuarie 2026, grupul a raportat un flux de numerar net de 6 miliarde de euro, o îmbunătățire semnificativă față de prognoza inițială de zero. Această lichiditate oferă o marjă de manevră pentru restructurări, însă compania trebuie să atingă o marjă operațională de 8–10% până la sfârșitul deceniului, iar analiștii estimează că pentru 2026 aceasta va fi de circa 5,2%.

Volkswagen se află într-un punct de cotitură. Presiunea pe piețele globale, concurența din China și creșterea costurilor operaționale fac inevitabilă restructurarea masivă a personalului și optimizarea proceselor. Grupul își propune astfel să își protejeze poziția pe piețele cheie și să continue tranziția către electrificare, în ciuda provocărilor economice și geopolitice.