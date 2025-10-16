EXCLUSIV INTERVIU Adrian-Narcis Ghiță, CEO AutoItalia: Modificarea programului RABLA, șoc major pentru sectorul auto din România / „Piața de mașini electrice e un nonsens”

Piața auto din România a suferit multiple șocuri, cel mai mare dintre ele fiind modificarea programului RABLA. Cu un buget înjumătățit și valoare a ecotichetelor redusă, dealerii au resimțit pe deplin aceste modificări, a susținut Adrian-Narcis Ghiță, CEO-ul rețelei de dealeri AutoItalia, într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro.

El a vorbit despre problemele ediției de anul acesta a programului de stat, care este încă în desfășurare. De asemenea, Ghiță a mai precizat că a observat și o scădere abruptă în vânzările de vehicule comerciale, cuprinsă între 25% și 35%, dar și cum piața de EV-uri a luat avânt după lansarea modelului Dacia Spring.

Interviul a avut loc în cadrul lansării crossover-ului hibrid Chery Tiggo 4 în România, care va concura direct cu modelul local Dacia Duster.

Redăm mai jos interviul cu Adrian-Narcis Ghiță, CEO-ul AutoItalia:

Daniel Simion: Dumneavoastră sunteți și CEO al AutoItalia, care are în portofoliu mai multe modele. Programul RABLA, cum ați primit vestea? Este și întârziat, și cu buget redus… Cum ați primit vestea?

Adrian-Narcis Ghiță: „Păi, vă dau un răspuns simplu: n-am primit-o deloc bine, pentru că, în mod normal, programul acesta trebuia să înceapă undeva, să zicem luna martie, aprilie cel târziu. Gândiți-vă că majoritatea jucătorilor din piață, și vorbim de la producători, importatori, dealeri, și-au dimensionat investițiile, practic, achizițiile de stoc cu mult înainte. Probabil au început adițiile din lunile decembrie-ianuarie. În momentul în care am așteptat acel program, l-ai așteptat, comenzile au venit, da, le-ai plătit la producător și te-ai trezit cu overstock-uri. Și ce să faci cu ele, când toate erau dedicate programului de casare? A venit luna iunie și am aflat că programul, după acea întârziere de trei-patru luni, am aflat că s-ar putea amâna cu 2 ani. Gândiți-vă că nu e o imagine tocmai plăcută pentru industria noastră și de asta ați și văzut o scădere a pieței.

Erau luni cu plus, luni cu minus. Chiar nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă în piață (…). Și ce pot să vă spun că, ce m-a îngrijorat anul acesta este căderea de la vehicule comerciale. Căderea de la vehiculele comerciale este drastică, pentru că acolo vedem o cădere între 25-35%. Cel puțin în primele șapte luni de zile a fost constantă. Eu așa ceva n-am întâlnit decât sunt în industria auto, și cu atât mai mult această scădere. Îmi pun mari semne de întrebare, pentru că vânzările de comerciale, cel puțin la noi, vorbesc de brandul Fiat Professional, se datorau peste 90% companiilor. Deci vindeam către companii. În momentul în care companiile nu mai cumpăra mașini, ne punem un mare semn de întrebare.

Înseamnă că acele companii și-au amânat decizia achiziției. Și trebuie să ne… probabil că ce s-a întâmplat în mediul politic (care) a afectat mediul economic, suprataxarea care a venit în cascadă. Oamenii de business probabil că au pus postpone (n.r.: au amânat) la achiziții noi de mașini, probabil că merg în continuare cu parcurile (n.r.: auto) vechi, preferă să mai țină sau să-și prelungească cu încă un an parcul existent și atunci (…) cred că multe firme probabil s-au și închis. E foarte greu. Adică dacă ați văzut acuma această suprataxare, am văzut-o și eu, afectează cam toate, de la persoane fizice până la companii. Compania noastră ar fi fost afectată anul trecut pentru că, știți cum e, s-a introdus acel procent de 1% indiferent că ai plus sau minus, indiferent cu o companie merge plus sau bine, tu plătești.

Dacă ai cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro, plătești 1%. Greu să poți să faci față în condițiile în care marjele în industria noastră, atât la dealer și vorbesc și anumiți importatori, nu sunt foarte mari, iar această suprataxare afectează. Deci, rezumând, nu pot să spun că a fost un an prietenos pentru industria auto”.

Daniel Simion: Spuneați de industria auto, cum vedeți în AutoItalia evoluția modelelor electrice? Pentru că din ce știu eu, nu aveți modele electrice de o autonomie foarte mare. Aveți mai degrabă Fiat 500 care este axat pe oraș.

Adrian-Narcis Ghiță: „Aici nu cred că e vorba doar de AutoItalia, ci e vorba de… Gândiți-vă că, în momentul de față, anul acesta, fără programul RABLA, modelele electrice, vorbesc în termeni de cotă piață, au reprezentat undeva cred că între 2-3%, aproape neînsemnat. Deci practic, atunci când vorbim de modele electrice… Dați-i înapoi doi ani, atunci când prima de casare a fost până la 11.000 de euro, atunci a fost o lansare a Dacia Spring care, de fapt, a influențat. Că, practic, cel puțin jumătate din vânzarea de mașini electrice o reprezenta Dacia Spring, un model care era într-o anumită plajă de tranzacționare foarte jos.

Dar vorbim de o piață neînsemnată. Adică, rezumându-mă, suntem în același trend cu piața și noi, adică nu cred că ceilalți jucători au obținut sau pot să trăiască în momentul de față dacă și-ar baza business-urile doar pe vânzarea de mașini electrice. Cred în momentul de față că toți care comercializăm mașini electrice le vindem ori în pierdere, ori nu-ți aduc niciun fel de profit”.

Daniel Simion: Și atunci de ce aduceți un model Chery electric?

Adrian-Narcis Ghiță: „Pentru că este și o tendință, știți foarte bine că anumiți producători… E vorba de acea amprentă de CO 2 , amprenta de dioxid de carbon. Cei de la Uniunea Europeană știți că au introdus acele taxe, trebuie să pui pe piață un anumit număr de mașini electrice, ca să nu plătești o anumită taxă, iar taxele sunt mari. Și atunci producătorii sunt obligați să scoată pe piață un număr de mașini electrice. Te obligă și pe tine, indiferent că ești importator, dealer și așa mai departe, să poți să vinzi. Iar ca să poți să vinzi… Nu ai o cerere atât de mare. Neavând o cerere foarte mare, tu achiziționez acele mașini, dar ca să le pui pe piață trebuie să le vinzi ori în pierdere ori un preț neînsemnat. Adică, din punctul meu de vedere, ca business, piața de mașini electrice e un nonsens”.

Daniel Simion: Spuneți-ne mai multe despre noul model, Tiggo 4.

Adrian-Narcis Ghiță: „De ce am ales acest parteneriat și de ce am ales modelele Chery și Tiggo 4? Pentru că, așa cum bine știți, China are o evoluție fantastică. Cel puțin industria lor auto a luat o ascensiune fantastică. Chery este producătorul cu cele mai mari volume de export, pentru 22 de ani consecutivi fiind numărul unu, depășind lejer 1.000.000 de mașini anul trecut. Nu ne-a făcut decât să onoreze interesul pe care ei l-au manifestat față piața din România și faptul că ne-au ales pe noi. A fost un proces de lungă durată. În final, noi am fost aleși pentru brandul Tiggo. (…) Astăzi (n.r.: 25 septembrie 2025) am lansat un nou model. E vorba de Tiggo 4, care vine și întregește portofoliul actual format din Tiggo 7, Tiggo 8 și Tiggo 4.

E un model pe care ni l-am dorit, și vă spun de ce. Pentru că nișa pe care modelul Tiggo 4 o accesează este cea mai mare. Și mai e ceva, un aspect foarte important, pentru că este o mașină full hibrid. Ați văzut-o cum arată. Eu am condus-o în China în urmă cu aproximativ două luni. Am rămas total impresionat pentru că… Vă spun sincer, am condus toate mașinile, toate m-au impresionat fantastic. Nu mi-am putut imagina că modelele lor pot să ajungă la acest nivel tehnologic. Am văzut cât inovează, am văzut fabricile lor, am văzut acest model Tiggo 4. M-a surprins total plăcut, de-abia așteptam să-l aduc în România, pentru că e ceea ce, părerea mea, românii o să-l accepte.

Am discutat și cu ceva flote în România și toată lumea mă întreba: «Domne, când aduceți Tiggo 4?» Cred că va fi un model de succes. (…) Eu cred că prin ceea ce el oferă… Ați văzut, e o mașină compactă, să zicem un mini-SUV sau un SUV mediu compact, care îți oferă cam tot ce vrei. (…) E o mașină care are, vă spun, doar nevoie de timp, dar în special tot ce înseamnă Chery. O să vedeți, va fi o surpriză plăcută pentru piața din România prin ceea ce modelele Tiggo oferă în momentul de față.

La anul o să fie o altă surpriză. Spre final de anul acesta lansăm modelul Tiggo 9. Deja l-am pus în producție, el trebuie să sosească, iar la prima jumătate a anului vor mai fi încă două modele. Va fi și un model electric, dar speranța ne-o punem în modele deja lansate. Vorbesc aici de Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 4 și Tiggo 9. Volumele aici se vor face. Probabil că Tiggo 4 va fi modelul care se va vinde în volume semnificative”.

Daniel Simion: Despre prețuri, ce ne puteți spune?

Adrian-Narcis Ghiță: „Când vorbim de o mașină a cărui preț ajunge undeva, cu tot cu TVA vorbesc, la 21-22.000 de euro sau puțin peste… Eu zic că este un preț destul de accesibil la nivel de ce oferă. Pentru că vorbim de dotări de top.

Divaghez un pic. Ca exemplu, a venit o familie, s-a urcat doamna în mașină și după ce s-a urcat, era atât de încântată încât îi spunea soțului: «Păi ei, cu modelele astea, o să ia și de la brand-urile de lux». Adică vorbea de Mercedes, de BMW sau Audi, ceea ce m-a surprins plăcut. Dacă o familie gândește așa despre modele respective, n-am cum decât să mă bucur.

Și vă mai dau un indiciu destul de interesant. Noi am început campania pe TV de vreo 3 săptămâni (n.r.: la momentul interviului), dar nu numai campania TV. Chiar de când am lansat brandul (în vară), chiar am început să promovăm în online destul de masiv, destul de consistent. (…) Credeți-mă că numărul de lead-uri sau clienții interesați de modele, curioși dar și interesați, este atât de mare încât eu n-am întâlnit…

Eu sunt în industria asta de foarte mulți ani, am o experiență de peste 20 de ani industria auto, și eu n-am întâlnit așa ceva. Adică să faci o lansare și să vezi atât de lead-uri, atâția care îți vin zi de zi. Și nu vorbim totuși de un context economic favorabil. (…) Trăim momente grele. Vreau să vă spun că interesul pentru brandul nostru sau pentru modelele noastre este foarte mare. Ne-a surprins total plăcut”.

Daniel Simion: Că tot spuneați de lansarea din vară, cum stau modelele Chery ca cotă de piață, de atunci până acum?

Adrian-Narcis Ghiță: „Prima lună în care am reușit să (vindem) a fost luna august, lună de concedii. Gândiți-vă că, în acea lună de concedii, am reușit să vindem undeva la vreo 150 de unități aproximativ, iar luna aceasta avem în portofoliu între 100 și 200 (de unități) deja. Dar vă gândiți-vă că vorbim de o perioadă nu tocmai (propice), să zicem, pentru piața auto. Vorbim totuși de luna august, dar interesul e mare, deci…”

Daniel Simion: Spuneați că vă așteptați ca noul Tiggo 4 „să ia piața”?

Adrian-Narcis Ghiță: „O va lua, o să vedeți. E pentru prima dată… V-am spus că lucrez de foarte mulți ani. Toți clienții care au testat aceste mașini, eu n-am găsit un feedback negativ nici la Tiggo 7, nici la Tiggo 8 și mai mult acum la Tiggo 4. O să vedeți. Toată lumea o să fie surprinsă plăcut de ceea ce o să vadă și mă rog, după testul efectiv. Vorbesc de drive-test”.

Daniel Simion: Și cu ce atuuri poate să vină Tiggo 4 față de Dacia Duster? Mă gândesc că aceasta ar fi cea mai apropiată competiție și ca dimensiuni, și ca motorizări, și ca prețuri.

Adrian-Narcis Ghiță: „Nu vorbim aici neapărat de atac, ca și segmentele din să zicem, fără să jignesc… Acum vorbesc de brandul național Dacia, pentru că, trebuie să recunosc, Dacia a avut o ascensiune foarte frumoasă în ultimii ani și modelele pe care le-a lansat. Dar părerea mea că Tiggo 4 va ataca, va ataca nu neapărat Dacia”.

Daniel Simion: Va ataca mai sus?

Adrian-Narcis Ghiță: „Va ataca mai sus, da”.

Daniel Simion: Poziționați cumva brandul ca un underdog?

Adrian-Narcis Ghiță: „Eu zic că va fi o surpriză pentru piață. Întreaga gamă Tiggo va fi o surpriză pentru piața din România”.

Daniel Simion: Să revenim puțin la Tiggo 4, și voiam să vă întreb de motorizare. Motorizarea va respecta normele Euro 7?

Adrian-Narcis Ghiță: „Da, este. Se încadrează foarte bine în tot ce se lansează în momentul de față. Nu sunt probleme în acest punct de vedere”.

Daniel Simion: Inclusiv modelele actuale (Tiggo 7, Tiggo 8)?

Adrian-Narcis Ghiță: „Da. Gândiți-vă că ascensiunea lor europeană nu a început de foarte mult timp și în momentul în care au început-o și-au adaptat modele la noile norme”.