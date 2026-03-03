Serviciile RAR eXpert și RAR Auto-Pass au fost lansate de Registrul Auto Român ca instrumente pentru mai multă transparență pe piața auto second-hand. În practică, însă, datele oficiale transmise în exclusivitate pentru TechRider.ro de către Registrul Auto Român (RAR) arată două realități foarte diferite.

Pe de o parte, un serviciu de verificare tehnică aprofundată utilizat de doar 45 de ori. Pe de altă parte, un sistem de consultare a istoricului vehiculului care a generat peste 52.000 de certificate.

Doar 45 de verificări prin RAR eXpert

RAR eXpert presupune o analiză tehnică extinsă a vehiculului, peste nivelul unei inspecții tehnice periodice obișnuite. Nu vorbim despre o simplă verificare administrativă, ci despre o evaluare care include măsurători ale geometriei direcției și ale caroseriei, dar și scanarea modulelor electronice pentru a identifica eventuale diferențe de kilometraj sau alte neconformități tehnice.

De la lansarea serviciului și până în prezent, au fost solicitate și efectuate 45 de verificări RAR eXpert, „materializate prin emiterea certificatelor aferente”, potrivit răspunsului transmis instituției către TechRider.

Toate cele 45 de vehicule verificate sunt din categoria M1 (autoturisme), iar instituția precizează că serviciul „se adresează exclusiv vehiculelor din categoriile M1 și N1”.

Cifra este însă greu de analizat fără un detaliu esențial: serviciul este disponibil, în acest moment, doar în București și Cluj-Napoca. Practic, pentru cumpărătorii din alte zone ale țării, accesul presupune deplasare, iar disponibilitatea limitată explică cel puțin parțial volumul redus al solicitărilor.

În urma celor 45 de verificări, cele mai frecvente neconformități identificate au vizat geometria sistemului de direcție, în anumite cazuri geometria caroseriei și diferențe privind numărul de kilometri parcurși, „constatate între diversele module scanate din sistemul electronic al vehiculului”, potrivit RAR.

Nu sunt probleme minore. Neconcordanțele de kilometraj între modulele electronice sau abaterile de geometrie pot indica intervenții structurale sau manipulări anterioare, aspecte esențiale pentru un potențial cumpărător.

În ceea ce privește viitorul serviciului, RAR precizează că „în prezent, nu există în derulare un demers pentru extinderea serviciului RAR eXpert și în alte locații ”. Instituția analizează însă posibilitatea dezvoltării sale „în funcție de cerințele legale și de cererea de pe piață”.

Peste 52.000 de certificate RAR Auto-Pass

Tabloul este complet diferit în cazul RAR Auto-Pass.

Până la data de 11 februarie 2026, au fost emise 52.834 certificate RAR Auto-Pass, potrivit „interogării sistemului informatic” al instituției.

Serviciul presupune emiterea unui certificat care conține informații din baza de date a RAR privind istoricul vehiculului – inclusiv date despre inspecțiile tehnice anterioare și evoluția indicației odometrului.

Ca funcționalitate, Auto-Pass este similar platformelor internaționale de verificare a istoricului auto deja utilizate pe scară largă. Diferența, subliniază instituția, este că informațiile provin exclusiv din baza de date oficială a RAR.

Există însă și limite. „Sistemul informatic nu reține în prezent informații privind neconcordanțele istoricului indicației odometrelor”, arată RAR. Cu alte cuvinte, nu există o statistică centralizată privind cazurile de kilometraj suspect identificate prin acest serviciu.

RAR mai precizează că, „în general, cele mai frecvente tipuri de informații care lipsesc din certificatele Auto-Pass sunt cele referitoare la campaniile de rechemare inițiate de producători”. De asemenea, instituția arată că „sistemul informatic nu permite extragerea unei situații detaliate privind solicitările formulate în acest sens”.

Între instrument oficial și utilizare limitată

Într-o piață în care platformele internaționale de verificare a istoricului vehiculelor au acoperire extinsă și baze de date complexe, RAR Auto-Pass funcționează într-un mediu competitiv. Atuul său rămâne caracterul oficial al datelor.

Datele oficiale transmise către TechRider conturează, astfel, două direcții clare: un serviciu tehnic aprofundat – RAR eXpert – disponibil doar în două orașe și utilizat în 45 de cazuri, și un serviciu de consultare a istoricului – RAR Auto-Pass – cu 52.834 de certificate emise până la 11 februarie 2026.

În același timp, răspunsul RAR evidențiază și limitele actuale ale sistemelor informatice, mai ales în ceea ce privește centralizarea datelor privind neconcordanțele de kilometraj.

Pentru cumpărătorii de mașini second-hand, diferența dintre o simplă verificare administrativă și o analiză tehnică aprofundată poate cântări decisiv. Datele arată însă că, deocamdată, certificatul de istoric este preferat în detrimentul verificării tehnice aprofundate.