Forțele Aeriene ale Statelor Unite au efectuat lovituri precise asupra mai multor baze aeriene iraniene, acolo unde au distrus mai multe avioane F-4D/E Phantom II, Su-22 și un depozit de muniție pentru drone Shahed-136, conform informațiilor publicate de Comandamentul Central al Statelor Unite, informează Army Recognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oficialii americani au subliniat că atacurile nu au fost simbolice, ci vizau reducerea reală a capacității operaționale a Iranului. Țintele au inclus aeronave active și infrastructura pentru drone, utilizate atât în misiuni convenționale, cât și în atacuri asimetrice.

Informațiile publicate documentează distrugeri la mai multe baze militare, inclusiv cel puțin o bază principală a Forțelor Aeriene iraniene. Datele confirmă distrugerea mai multor avioane F-4D/E staționate la sol, a unui Su-22 aflat într-un adăpost protejat și a unei facilități de depozitare a dronelor Shahed-136. Exploziile secundare sugerează pierderi materiale semnificative dincolo de aeronave.

Strategia atacului și impactul asupra Iranului

Ținta loviturilor reflectă o strategie de diminuare a capacității de generare a misiunilor aeriene prin atacarea activelor fixe de la sol, nu prin luptă aer-aer.

F-4D/E Phantom II, deși conceput în anii 1960, rămâne unul dintre cele mai performante avioane din inventarul Iranului, datorită modernizărilor locale. Su-22, derivat din familia sovietică Su-17, era folosit pentru sprijin aerian și atacuri la sol.

Depozitul Shahed-136 are implicații strategice majore. Dronele permit Iranului atacuri de saturare, proiectate să copleșească apărarea aeriană prin volum, fără a expune aeronave cu pilot.

Consecințe industriale și strategice

Iranul are o capacitate extrem de limitată de a înlocui avioanele F-4 și Su-22, din cauza vechimii flotei, lipsei pieselor și a sancțiunilor. În cazul dronelor Shahed-136, producția poate fi dispersată, dar distrugerea unui depozit centralizat introduce întârzieri și complicații logistice semnificative.