Moscova intenționează să efectueze anul acesta teste cu o nouă clasă de rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, ca parte a planului de înlocuire a sistemului Topol-M, aflat în serviciu de peste două decenii, potrivit presei ruse, citate de Army Recognition.

Planurile oficiale vizează lansări de test pentru noile rachete, care urmează să fie evaluate atât în versiuni pentru siloz, cât și mobile. Deși specificațiile detaliate nu au fost făcute publice, se știe că aceste rachete vor înlocui Topol-M-urile introduse în serviciu la sfârșitul anilor 1990, iar procesul de înlocuire este estimat să înceapă între 2026 și 2027.

Noile rachete vor folosi propulsoare solide mai performante decât generațiile anterioare

Noile rachete vor folosi propulsoare solide mai performante decât generațiile anterioare și ar putea fi echipate cu focoase hipersonice ghidate, distincte de sistemul Avangard, clasificate de Rusia drept focoase hipersonice de generația a doua pentru ICBM-uri.

Declarațiile oficialilor ruși nu au menționat explicit sisteme existente, ceea ce sugerează că testele ar putea fi parte a unui program separat, cum este Kedr sau un alt sistem derivat. Accentul pe focoasele hipersonice ghidate arată de asemenea că modernizarea încărcăturii nucleare este la fel de importantă ca înlocuirea propulsoarelor, ceea ce susține ideea că noile rachete sunt distincte de sistemele deja cunoscute.

Rusia dispune de aproximativ 4.309 focoase nucleare

Potrivit estimărilor, Rusia dispune de aproximativ 4.309 focoase nucleare atribuite forțelor strategice și non-strategice, la care se adaugă focoase retrase în așteptarea dezmembrării. Din acestea, circa 1.718 focoase strategice sunt desfășurate pe rachete terestre, submarine și bombardiere grele.

Componenta terestră include mai multe variante de rachete intercontinentale pentru siloz și mobile, printre care 78 de Topol-M (60 în siloz și 18 mobile) și 206 unități RS-24 Yars. Se estimează că aproximativ 330 de ICBM-uri nucleare ar putea transporta până la 1.254 focoase.

Topol-M, una dintre primele rachete balistice intercontinentale rusești create după dizolvarea URSS

Topol-M, cunoscut și ca RT-2PM2, a intrat în serviciu în decembrie 2000 și a fost una dintre primele rachete balistice intercontinentale rusești dezvoltate după dizolvarea Uniunii Sovietice. Dezvoltarea a început la sfârșitul anilor 1980 și a fost revizuită în anii ’90, pe baza experienței acumulate cu RT-2PM Topol.

Racheta a fost dezvoltată de Institutul de Tehnologie Termică din Moscova și fabricată la Uzina de Mașini Votkinsk între 1994 și 2010. Primul test de zbor a avut loc pe 20 decembrie 1994, urmat de o serie de teste mixte. Varianta pentru siloz a intrat în serviciul experimental la sfârșitul anilor ’90, iar varianta mobilă a fost implementată în decembrie 2006.