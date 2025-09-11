Lockheed Martin și BAE Systems anunță o colaborare între unitățile lor secrete de cercetare pentru a dezvolta o nouă dronă fără pilot

Compania britanică BAE Systems și gigantul american al armamentului Lockheed Martin au anunțat o colaborare între unitățile lor secrete de cercetare pentru a dezvolta un nou sistem aerian autonom fără pilot, un parteneriat de cercetare rar în sectorul extrem de activ al dronelor, scrie Reuters.

Cele două companii au prezentat la târgul de armament DSEI din Londra planurile pentru o „colaborare strategică” între Falcon Works al BAE Systems și Skunk Works al Lockheed.

Dave Holmes, directorul general al BAE FalconWorks, a declarat că, lucrând împreună, cele două companii ar putea dezvolta mai eficient și mai rapid o serie de sisteme.

„În mod normal, organizațiile importante ar încerca să dezvolte aceste lucruri în mod izolat”, a declarat Holmes pentru Reuters.

„Motivația este aceea de a oferi o soluție tehnică cât mai curând posibil, la un preț accesibil”, a adăugat el.

Cele mai mari companii de apărare din lume, denumite adesea „contractori principali”, colaborează pentru platforme mari, cum ar fi avionul F-35, dar rareori au colaborat în domeniul autonom, care se dezvoltă rapid, unde furnizori specializați, precum Anduril din SUA, au făcut progrese în domeniul apărării.

Unitățile lor de cercetare, care se ocupă în mod regulat de programe clasificate, dezvăluie rareori proiectele sau parteneriatele lor.

Holmes a spus că produsele „modulare” care vor fi explorate de cele două laboratoare de cercetare vor viza în primul rând contracararea războiului electronic prin ridicarea unui „zid de rezistență electronică”, permițând avioanelor și sistemelor de arme să învingă eforturile inamicului de a le bruia.

Atât BAE, cât și Lockheed sunt implicate în proiecte separate de construire a unor avioane de vânătoare de nouă generație, care vor include probabil echipamente fără pilot, care funcționează în tandem cu avioane cu echipaj.

Holmes nu a precizat când se așteaptă ca produsul să fie lansat pe piață, dar a adăugat că, prin colaborarea lor, cele două companii aduc „acces complementar la piețe”.

Skunk Works, divizia Lockheed, a creat aeronave militare americane legendare, printre care avionul de spionaj U-2 și „Blackbird” sau SR-71, care putea zbura de la New York la Los Angeles în puțin peste o oră.

Această colaborare rară cu cercetători străini vine la câteva săptămâni după ce Lockheed a înregistrat pierderi de 1,6 miliarde de dolari din programe, legate în parte de o nouă cheltuială de 950 de milioane de dolari pentru un program aeronautic secret, ceea ce indică un regres pentru Skunk Works.

Lockheed a pierdut recent și o competiție importantă pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare de nouă generație care să rivalizeze cu Boeing.

„Skunk Works are nevoie de un succes vizibil după ce a pierdut contractul NGAD (dominația aeriană de nouă generație) în favoarea Boeing”, a declarat istoricul și jurnalistul de aviație Chris Pocock.

„U-2 a furnizat, de asemenea, un flux de venituri direct către Skunk Works, dar ar putea fi retras în curând”, a spus Pocock, autorul cărții „Dragon Lady Today”, o istorie a avionului care a zburat pentru prima dată în 1955.

„Producătorii majori se confruntă, de asemenea, cu o concurență serioasă în domeniul dronelor din partea start-up-urilor cu costuri mai mici”, a adăugat el.

Anunțul a fost făcut la cea mai mare expoziție de apărare din Marea Britanie, unde delegații s-au confruntat cu aproximativ 200 de demonstranți în fața sălii de expoziții, care țineau pancarte împotriva exporturilor de arme ale Regatului Unit către Israel.