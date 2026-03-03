Producătorul auto chinez BYD, cel mai mare fabricant de vehicule electrice din lume, a raportat în februarie cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimii cinci ani, în contextul în care creșterea exporturilor nu a reușit să compenseze declinul de pe piața internă.

Potrivit datelor publicate de companie duminică, vânzările din februarie au scăzut cu 41% față de aceeași lună a anului trecut, la 190.190 de unități.

Reculul a fost cauzat în principal de scăderea de 65% pe piața internă, în timp ce exporturile au crescut cu 50%, potrivit Financial Times.

„Această scădere subliniază nevoia producătorilor auto chinezi de a-și extinde vânzările în străinătate, pe măsură ce ritmul de creștere al vehiculelor electrice încetinește pe piața internă”, notează FT.

Datele privind vânzările din februarie marchează a șasea lună consecutivă de scăderi pentru BYD. Chiar și luând în calcul vacanța de o săptămână de Anul Nou Chinezesc, care de regulă reduce producția și consumul, vânzările cumulate din primele două luni ale anului au scăzut cu 36%.

Această tendință contrastează cu anii anteriori, când BYD înregistrase o creștere aproape constantă: compania a vândut 4,6 milioane de vehicule în 2025, de aproximativ zece ori mai mult decât cele 427.000 de unități din 2020.

„Piața internă s-a temperat după ani de expansiune rapidă, ceea ce pune presiune pe producători să găsească piețe externe pentru a menține ritmul de creștere”, explică analiștii din industrie.

În plus, BYD se află sub presiune din partea rivalilor chinezi, printre care Geely și Leapmotor, partenerul grupului Stellantis, care încearcă să câștige cote de piață atât intern, cât și pe piețele externe.

Această scădere evidențiază provocările pe care le întâmpină producătorii chinezi de vehicule electrice: adaptarea la un ritm de creștere mai moderat pe plan intern și consolidarea poziției pe piețele internaționale, într-un context global tot mai competitiv.

Compania chineză își extinde rapid rețeaua de distribuție și producție în străinătate, inclusiv prin fabrici în Uzbekistan, Thailanda, Brazilia, Ungaria și Turcia. Analiștii HSBC estimează că vânzările externe ar urma să crească cu 60% în 2026 și cu 25% în 2027, până la 2 milioane de mașini în 2027.