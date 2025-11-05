Tesla a înregistrat în octombrie o scădere a vânzărilor de vehicule electrice fabricate în China. Conform datelor publicate de Asociația Producătorilor de Automobile pentru Pasageri din China, compania a vândut 61.497 de unități. Volumul este mai redus cu 9,9% față de aceeași lună a anului precedent. Scăderea vine după o creștere de 2,8% raportată în septembrie, conform Reuters.

Modelele Model 3 și Model Y produse în uzina din Shanghai sunt destinate atât pieței interne, cât și exportului. În octombrie, vânzările acestor modele, incluzând exporturile, au scăzut cu 32,3% față de luna anterioară. Uzina din Shanghai este unul dintre principalele centre de producție ale companiei la nivel global. O mare parte din producție pleacă spre piețele europene și asiatice.

Contextul pieței și concurența în China

Scăderea Tesla se produce într-un moment de competiție intensă pe piața chineză de vehicule electrice. Principalul competitor local, BYD, a raportat o scădere de 12% a vânzărilor globale în aceeași perioadă. Este al doilea declin consecutiv pentru BYD și cel mai mare din aproape doi ani. Companiile se confruntă cu un mediu competitiv puternic, în care prețurile sunt ajustate frecvent, iar producătorii încearcă să-și mențină cota de piață prin lansarea de modele mai accesibile.

Tesla nu a introdus încă pe piața din China versiunile mai accesibile ale Model Y și Model 3 prezentate recent în Europa. Aceste variante au renunțat la unele dotări pentru a reduce costurile de producție. Europa a început deja comercializarea acestor versiuni, dar vânzările Tesla au scăzut și pe unele piețe europene în ultimele săptămâni. Piețele europene au fost afectate de apariția unui număr mare de modele electrice din segmentul de preț mai scăzut, inclusiv din partea producătorilor chinezi.

Pe de altă parte, BYD a reușit să crească vânzările sale în Europa, chiar dacă ritmul creșterii interne a încetinit. Compania chineză continuă să își extindă rețeaua comercială și gama de modele pe piețe noi.

Planuri viitoare și tehnologii autonome

Tesla este pregătită să prezinte modelul Cybercab la Shanghai. Acesta este un vehicul autonom destinat transportului de pasageri. Nu este clar dacă acest model va intra în exploatare comercială în China. Sectorul robotaxiurilor în China este deja competitiv. Companii precum Baidu, Pony.ai și WeRide testează servicii comerciale în mai multe orașe. China se numără printre piețele în care adoptarea tehnologiilor de conducere autonomă avansează rapid.

Până în prezent, Tesla nu a oferit declarații privind planurile exacte de lansare în China a acestui model sau a versiunilor mai accesibile ale Model 3 și Model Y. Piețele internaționale urmăresc evoluția strategiei Tesla în contextul presiunilor competitive și al adaptării modelelor la cererea în schimbare.