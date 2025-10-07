Lucid Motors stabilește un record în livrări, pe fondul creșterii în vânzările modelului Gravity și expirării creditului fiscal

Lucid Motors a livrat un număr record de 4.078 de vehicule în al treilea trimestru, probabil datorită combinației dintre creșterea numărului de SUV-uri Gravity pe șosele și valul de clienți care au profitat de expirarea creditului fiscal federal pentru vehicule electrice. TechCrunch relatează că, deși start-up-ul saudit este încă departe de previziunile sale, Lucid a înregistrat o creștere constantă în ultimii doi ani.

Creșteri pentru majoritatea producătorilor auto

Cifrele de livrare din al treilea trimestru anunțate luni marchează al șaptelea trimestru consecutiv în care Lucid Motors a înregistrat o creștere a vânzărilor. Aceasta nu a fost singura companie care a înregistrat o creștere semnificativă a vânzărilor de vehicule electrice în al treilea trimestru. Tesla a înregistrat cel mai bun trimestru din istoria companiei, iar producătorii auto tradiționali, precum Ford și General Motors, au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative.

Chiar și Rivian, care prevede un an mai slab pentru livrările totale de vehicule electrice decât 2024 sau 2023, a înregistrat o creștere în al treilea trimestru. La fel ca Rivian, numai clienții care au închiriat vehicule Lucid Motors au fost eligibili pentru creditul fiscal federal pentru vehicule electrice, ceea ce înseamnă că impactul expirării acestuia este greu de cuantificat. De asemenea, nu este clar câte SUV-uri Gravity au fost livrate în comparație cu primul model al companiei, sedanul Air.

Lucid se orientează tot mai mult spre Arabia Saudită

Lucid Motors s-a străduit să genereze interes pentru vehiculele sale electrice de lux de când a devenit publică în 2021, fostul CEO Peter Rawlinson recunoscând deschis că compania trebuie să-și consolideze operațiunile de marketing. La începutul acestui an, compania a anunțat că l-a angajat pe actorul Timothée Chalamet ca primul său „ambasador global”. Compania a beneficiat, de asemenea, de vânzări de închiriere și leasing-uri ale companiei în unele trimestre.

Compania se orientează tot mai mult către Arabia Saudită, care deține aproximativ 60% din compania cotată la bursă prin fondul său suveran de investiții. Luni, Lucid Motors a declarat că a construit peste 1.000 de vehicule special pentru piața saudită. Lucid și-a asigurat, de asemenea, cererea viitoare de la un client neașteptat.

Uber a anunțat luna trecută că intenționează să cumpere cel puțin 20.000 de SUV-uri Gravity în următorii șase ani și să le utilizeze ca robotaxi-uri în rețeaua sa. Pentru această tranzacție, Lucid Motors va lucra la integrarea tehnologiei companiei de vehicule autonome Nuro în vehicule.