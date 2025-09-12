ANALIZĂ Cum tehnologia chineză pentru vehicule electrice influențează proiectarea auto la nivel mondial / Audi a dezvoltat în 18 luni o mașină cu ajutorul chinezilor

Producătorii auto europeni sunt tot mai îngrijorați de avansurile tehnologice ale mărcilor chinezești. Când directorii Audi au văzut pentru prima dată modelul Zeekr 001 în 2021, un vehicul cu autonomie mare și design european, acesta a reprezentat un semnal de alarmă pentru marca germană. Reuters spune că Audi a tras o concluzie simplă: dacă marca dorea să concureze cu chinezii, avea nevoie de tehnologia lor.

Audi E5 Sportback a fost dezvoltat cu ajutorul SAIC

Președintele SAIC Audi pe partea de vânzări și marketing, Stefan Poetzl, spune că modelul Zeekr „a șocat pe toată lumea la momentul respectiv. Trebuia să facem ceva în această privință”. Astfel, Audi a realizat modelul E5 Sportback în doar 18 luni, folosind tehnologia furnizată de partenerul chinez SAIC. Acestea au inclus bateriile, sistemul de propulsie, partea de infotainment software și sistemele de asistență la conducere.

Audi preconizează că va începe livrările pentru noul model electric în China în această lună, cu prețuri ce pleacă de la echivalentul a 33.000 de dolari. Rivalii globali sunt în continuare preocupați să utilizeze proprietatea intelectuală chineză pentru a lansa noi modele, cu Toyota și Volkswagen având planuri comune de dezvoltare de modele exclusiv pentru piața chineză.

Producătorii auto globali au nevoie de tehnologia chineză pentru a depăși obstacolele de dezvoltare și a lansa rapid noi vehicule electrice. În același timp, companiile chineze au nevoie disperată de venituri suplimentare în contextul unui război al prețurilor acerb pe piața internă și al intensificării războiului comercial în străinătate. Profitul BYD, spre exemplu, este în scădere cu aproape 30%. Deficitul de capital de lucru a urcat la 122,7 miliarde yuani la 30 iunie, față de 95,8 miliarde la final de martie, în timp ce gradul de îndatorare a crescut la 71,1%, de la 70,7% în primul trimestru.

Renault, printre primii care să adopte strategia China Inside

Strategia China Inside face referire la cea a Intel, în care producătorul american de cipuri a utilizat componente de ultimă generație pentru a transforma computerele în produse premium. Cam așa sună și strategia China Inside: producătorii chinezi livrează tehnologia și elementele de bază pentru o mașină electrică, iar europenii le asamblează.

Grupul Renault a fost printre primii care a dezvoltat această strategie, prin introducerea modelului Dacia Spring pe o platformă chinezească a Dongfeng. Renault a făcut un pas mai departe cu noul model electric Twingo, aflat în curs de dezvoltare la centrul său de cercetare din Shanghai, cu sprijinul tehnic al unei firme chineze de inginerie pentru mașinile electrice, Launch Design, în dezvoltarea unei platforme EV.

Alte modele China Inside ar putea apărea în curând. Ford caută un partener chinez care să furnizeze tehnologii pentru platforme electrice, iar CEO-ul Jim Farley a testat frecvent vehiculele electrice chinezești și a lăudat recent sedanul electric SU7 al Xiaomi. Volkswagen și-a extins planurile de a dezvolta modele dedicate Chinei pentru toate tipurile de combustibili, pe baza platformelor dezvoltate în colaborare cu Xpeng, utilizând proiectele de layout ale acestuia din urmă pentru electronice și software.

Exportul de tehnologie chineză ar ajuta țările slab industrializate

Inspirați de Tesla, care a dezvoltat o platformă modulare pe care stau, de exemplu, Model 3 și Model Y, producătorii chinezi fac și ei astfel de platforme. Acestea reduc costurile, accelerează dezvoltarea și reduc barierele de intrare pe piață. Exportul tehnologiei chineze ar putea ajuta țările mai puțin industrializate să-și construiască propriile „mărci naționale de vehicule electrice”, a spus Forest Tu, fost director executiv al gigantului chinez CATL.

Noul șasiu EV al CATL, între timp, va permite consumatorilor să „decidă cum arată un EV, în loc ca producătorii auto gigantici să decidă ce să vândă”, a declarat președintele executiv al companiei, Hu Guoliang. CATL a declarat că va crește producția de șasiuri în următorii trei ani, după ce a semnat contracte cu mai mulți producători auto naționali. Șasiul său Bedrock a debutat în Europa săptămâna aceasta la salonul IAA Mobility din München.

Cu toate acestea, rămâne o întrebare cheie: cât de mult vor dura beneficiile reciproce ale tehnologiei EV din China? Fostul CEO al Aston Martin, Andy Palmer, a declarat că, deși există economii în cercetare și dezvoltare, producătorii auto ar trebui să evite dependența excesivă de tehnologia terților.