Acționarii Tesla Inc. au aprobat un pachet salarial de 1 trilion de dolari pentru directorul executiv Elon Musk, cea mai mare sumă acordată vreodată unui lider corporativ, informează Bloomberg.

Peste 75% din voturi au fost în favoarea acestui plan salarial fără precedent, a anunțat joi compania în cadrul adunării sale anuale. Rezultatul încununează o campanie de câteva săptămâni a consiliului de administrație al producătorului de vehicule electrice, a directorului său executiv și a unor investitori de retail proeminenți pentru a obține acest sprijin.

Acordul salarial îi deschide calea lui Musk, cea mai bogată persoană din lume, pentru a deveni primul trilionar din istorie și pentru a-și extinde participația în Tesla la 25% sau mai mult în următorul deceniu. Pentru a obține plata integrală, el va trebui să îndeplinească obiectivele de a extinde semnificativ valoarea de piață a Tesla, de a revigora afacerile sale auto în declin și de a lansa proiectele incipiente de robotaxi și robotică.

Votul privind remunerația a fost considerat crucial pentru Tesla, după ce Musk a sugerat că ar putea demisiona sau petrece mai mult timp cu celelalte companii ale sale dacă nu va obține un control mai mare asupra producătorului de automobile. Acum, el va rămâne probabil la conducere, în timp ce Tesla urmărește un program ambițios axat pe vehiculele fără șofer și inteligența artificială.

Acțiunile Tesla au crescut cu 2,5% în tranzacțiile post-piață de joi, la New York. De asemenea, ele au crescut cu 14% în acest an până la închiderea de miercuri, situându-se la mică distanță de avansul de 16% al indicelui S&P 500.

Pachetul era de așteptat să fie aprobat, chiar și după ce mai mulți investitori proeminenți s-au opus, printre care Norges Bank Investment Management din Norvegia, al nouălea cel mai mare acționar al Tesla. Consultanții Institutional Shareholder Services și Glass Lewis au recomandat investitorilor să respingă planul de compensare, invocând îngrijorări legate de amploarea acestuia și de potențialul său de a dilua participația altor acționari.

Consiliul de administrație a depus eforturi agresive pentru a obține sprijin, organizând întâlniri cu mari acționari instituționali și o serie de apariții în mass-media ale președintelui Robyn Denholm. În interviurile acordate Bloomberg, Denholm a calificat votul ca fiind crucial pentru viitorul Tesla, care are nevoie de un Musk implicat pentru a-și atinge obiectivele.

Musk însuși a încercat să obțină sprijin, folosind o parte din recenta conferință privind rezultatele financiare ale Tesla pentru a explica de ce nu se simte confortabil să construiască o „armată de roboți” dacă nu deține un sfert din companie.

Schwab Asset Management s-a angajat la începutul acestei săptămâni să susțină propunerea de remunerare, după ce o serie de acționari de retail proeminenți au declarat pe rețelele de socializare că vor retrage fondurile din brokerajele care au votat împotriva. Mai mulți alți investitori instituționali, printre care Florida’s State Board of Administration, au declarat că vor vota în favoarea pachetului.

Câștigul îi oferă lui Musk o cale clară, deși dificilă, de a deveni primul trilionar din lume. Dacă va atinge toate obiectivele din plan, inclusiv extinderea valorii de piață a Tesla la 8,5 trilioane de dolari, participația sa totală în producătorul de automobile ar valora aproximativ 2,4 trilioane de dolari.

Aceasta este mai mult decât de cinci ori valoarea sa netă actuală de aproximativ 460 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Valoarea sa netă ar depăși produsul intern brut actual al tuturor țărilor, cu excepția a șapte state.

Averea lui Musk a cunoscut o evoluție spectaculoasă în acest an. În ianuarie, când s-a alăturat președintelui Donald Trump la inaugurarea sa, aceasta se ridica la aproximativ 450 de miliarde de dolari, dar a început să scadă rapid pe măsură ce politica CEO-ului – inclusiv un rol proeminent în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală – a îndepărtat mulți potențiali cumpărători Tesla. O dispută ulterioară între cei doi a dus la prăbușirea acțiunilor Tesla, lăsându-l pe Musk cu a doua cea mai mare pierdere într-o singură zi înregistrată vreodată de Bloomberg Billionaires Index.

De atunci, averea sa a revenit, ajutată de recuperarea acțiunilor Tesla, precum și de creșterea valorii afacerilor sale private, inclusiv xAI și SpaceX.