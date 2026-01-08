Fabrica Ford Otosan din Craiova a încheiat anul 2025 cu o scădere majoră a producției / Declin de aproape 12%

Uzina Ford Otosan din Craiova a încheiat anul 2025 cu o scădere importantă pentru cifrele de producție. Fabrica a realizat sub 18.000 de unități în decembrie 2025, cu o scădere de 11,96%. Profit.ro relatează că și Dacia ar putea să transmită un mesaj similar pentru fabrica sa de la Mioveni.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Declin de aproape 20% pentru producția de Ford Puma

Față de decembrie 2024, volumul total produs a fost mai mic cu 11,96%, fiind înregistrată o reducere a producției cu aproximativ 2.500 de vehicule, deși în 2025 a început producția crossover-ului electric Puma Gen-E. Modelul Puma, adunând toate motorizările, a fost fabricat în 10.939 de unități, în declin cu 19,35% față de decembrie 2024.

Totuși, observăm o creștere pentru modelele Courier, Transit și Tourneu, în versiuni cu motor termic și electric. Pentru Ford Courier, observăm o creștere anuală de 11%, producția ajungând la 93.255 de exemplare.

Vești bune pentru exporturile fabricii Ford Otosan

Vestea cea mai bună care vine de la Ford Otosan este legată de exporturile acestei uzine. Anul trecut, un total de 202.481 de automobile produse la Craiova au fost vândute în afara României, dintre acestea 147.768 fiind Puma și restul de 54.713 Courier.

Fabrica Ford din România a obținut în primele trei trimestre ale anului 2025 un venit mediu de 16.200 de euro per vehicul, respectiv un profit brut per vehicul (PBT) de 416 euro. Totuși, cifra este mai mică față de anul 2024, când PBT-ul era de 438 de euro.