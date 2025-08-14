ANALIZĂ Boicotul mondial al mașinilor Tesla nu se resimte și în Norvegia / Vânzările mașinilor lui Elon Musk, în creștere cu 24%

Multe persoane sunt în dezacord cu viziunile politice ale lui Elon Musk, așa că a fost lansată o campanie de defăimare a miliardarului și a mașinilor sale. La început, au fost doar stickere și mesaje pe panouri publicitare, până s-a ajuns la scăderea mondială a vânzărilor Tesla. În afară de piața din Norvegia, unde Tesla se bucură de un real succes. Dar de ce?

Norvegia, prima țară din afara SUA care să se bucure de Tesla

Conform Reuters, „rușinea Tesla” nu este resimțită mai deloc în Norvegia, unde vânzările sunt în creștere cu 24% de la an la an. În comparație, vânzările din Germania, Suedia, Danemarca și Olanda au scăzut la jumate, sau chiar mai mult.

Țară Unități H1 2024 Unități H1 2025 Diferență procentuală Norvegia 10.498 13.039 +24,2% Spania 7.234 7.166 -0,9% Germania 21.249 11.923 -43,9% Olanda 13.396 6.881 -48,6% Danemarca 8.415 3.752 -52,8% Suedia 9.129 3.611 -60,4% Sursa: Reuters

Această „rușine” vine din recenta activitate politică întreprinsă în cadrul administrației Casei Albe, unde Musk a pus umărul din punct de vedere financiar la victoria lui Donal Trump și a susținut partidele de extremă-dreapta din Europa. Espen Lysholm nu este un fan al miliardarului, dar este deja la a treia mașină Tesla în mai puțin de 10 ani. Acesta a spus pentru Reuters că „este un pic o sabie cu două tăișuri să ai o Tesla”, care este proprietarul unui Model Y.

Deși este mică (doar 12% din vânzările europene ale Tesla), piața din Norvegia are o importanță simbolică pentru marcă. A fost prima țară din afara Americii de Nord care a primit vehiculul electric emblematic al Tesla, Model S, în 2013. Compania a construit prima sa rețea Supercharger din afara Americii de Nord în Norvegia, atrăgând noi clienți cu promisiunea unei rețele vaste de stații de încărcare rapidă pentru vehiculele lor electrice.

La schimb, Norvegia a oferit Tesla o vitrină globală pentru tehnologia sa, iar Musk, cândva un vizitator regulat al țării, a lăudat politicile guvernului său susținute de subvenții pentru vehicule electrice.

Norway rocks! ♥️♥️ 🇳🇴 🇳🇴 — Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2022

Boicot pentru salvarea Tesla

Deocamdată, Tesla se apără cu succes de amenințările tot mai mari la adresa coroanei sale în Norvegia și depășește dezamăgirea populară față de CEO-ul Musk. Oyvind Solberg Thorsen, șeful Federației Norvegiene de Drumuri (OFV), ia apărarea mașinilor Tesla, spunând că este mai important pentru clientul norvegian să aibă „ușurința de operare, (…) o mașină care să satisfacă nevoile și la un preț foarte accesibil”.

Un blitz promoțional, în care Tesla oferă finanțare cu dobândă zero și Supercharger gratuit în luna mai, a contribuit la o creștere de 213% a înmatriculărilor de mașini noi ale Tesla.

Sondaj: 40% din proprietarii Tesla consideră că Musk a greșit

Odd Baken, proprietar de Tesla încă din 2014, spune că mașina pe care o conduce „a fost prima mașină electrică care a fost, de fapt, o mașină bună”. La un moment dat, Baken a făcut parte din consiliul de administrație al clubului norvegian al proprietarilor Tesla. Dar, după ce Musk a decis să-l susțină pe Trump și să susțină mișcări politice precum partidul german Alternative für Deutschland (AfD), a decis că norvegienii trebuie să convingă compania să-l dea afară.

Un studiu realizat de agenția de sondaje Norstat și publicat în februarie a arătat că 40% dintre proprietarii de Tesla din Norvegia consideră că activismul politic al lui Musk dăunează mărcii, deși mai mult de jumătate dintre proprietarii de Tesla chestionați au declarat că intenționează să cumpere un alt Tesla.

Odd Baken a mai spus că, pentru a salva Tesla, „trebuie să boicotăm Tesla, pentru că producătorul nu beneficiază din cumpărarea mașinilor second-hand”.