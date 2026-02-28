Cel mai slab început de an din ultimele două decenii pentru piața auto din Rusia

Piața auto din Rusia a avut un început de an 2026 extrem de dificil, potrivit declarațiilor oficialilor AvtoVAZ, proprietarul brandului Lada.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Dmitri Kostromin, directorul de vânzări și marketing al companiei, a afirmat în cadrul forumului industrial ForAuto 2026 că vânzările din primele două luni ale anului au fost mai slabe decât se anticipase, fiind probabil cele mai reduse înregistrate în ianuarie și februarie în ultimii 20 de ani de când există date statistice, potrivit The Moscow Times.

Kostromin a precizat că, dacă s-ar lua în calcul doar vehiculele noi efectiv vândute și înmatriculate, declinul ar fi și mai sever. „La sfârșitul anului trecut, prognozasem cum va începe 2026. Din păcate, a început chiar mai rău decât ne așteptam”, a adăugat oficialul.

Datele agenției de consultanță Avtostat susțin aceste estimări: în ianuarie, înmatriculările de autoturisme Lada au scăzut cu 28,7% față de anul precedent, până la 19.700 de unități. În total, piața auto rusă a înregistrat aproximativ 80.600 de vehicule în aceeași lună, o scădere anuală de 9,5%. La începutul lunii februarie, directorul general al AvtoVAZ, Maxim Sokolov, a confirmat că vânzările au rămas slabe, determinând compania să își reducă obiectivul lunar cu 15%, la puțin peste 20.000 de vehicule.

Un aspect pozitiv menționat de Kostromin este lipsa stocurilor excedentare în depozitele producătorilor, ceea ce ajută la prevenirea dezechilibrelor pe piață. Totuși, el a recunoscut că revitalizarea cererii va necesita „soluții creative” și a exprimat speranța că piața auto va începe să se redreseze în a doua jumătate a anului, permițând atingerea nivelurilor de vânzări de anul trecut. „Piața va rămâne dificilă în prima jumătate a anului. Există indicii de îmbunătățire în a doua parte, dar estimăm că performanțele generale vor fi mai slabe decât cele prognozate inițial”, a concluzionat Kostromin.

Factorii care afectează piața includ creșterea prețurilor, cererea scăzută și investițiile aproape inexistente, alimentate de dobânzile ridicate de 15,5%. Sancțiunile internaționale și retragerea producătorilor occidentali după începutul războiului din Ucraina au amplificat dificultățile. În acest context, mărcile rusești se confruntă cu o concurență intensă din partea producătorilor chinezi, care oferă vehicule la prețuri mult mai competitive.

Pe fondul acestor provocări, piața auto din Rusia traversează cel mai dificil început de an din ultimele două decenii, iar perspectivele pentru restul anului rămân incerte, în special dacă nu se înregistrează o redresare semnificativă a cererii consumatorilor.