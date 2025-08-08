dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Într-un oraș din România continuă programul auto de succes „Rabla” local, lansat fără ajutorul statului / Din cauza austerității nu mai pot fi oferiți bani, ci alte beneficii pentru cetățeni

Redacția TechRider
8 august 2025
masina veche din judetul covasna
Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Primăria din Sfântu Gheorghe a inițiat în primăvara anului 2021 un program de casare a mașinilor vechi, „Dăm valoare rablei tale”, oferind proprietarilor 3.000 de lei în schimbul predării autovehiculelor la fier vechi, cu condiția de a nu achiziționa o mașină mai veche de cinci ani în următorii trei ani, transmite Economica.net. Succesul local al acestei inițiative a inspirat programul național „Rabla Local” în 2023, însă acesta a eșuat din cauza birocrației, deși a avut un început promițător. În prima zi, programul național a atras 12.000 de participanți, iar fondurile s-au epuizat rapid în unele orașe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Continuarea programului „Rabla” local

În ciuda eșecului programului național, Primăria Sfântu Gheorghe a continuat să caute soluții pentru a reduce numărul de mașini vechi. Începând cu 1 septembrie 2025, din cauza austerității, programul local va oferi alternative non-financiare.

Astfel, locuitorii care predau mașinile vechi pot opta fie pentru un abonament gratuit pe o perioadă de cel puțin cinci ani la transportul public, fie pentru decontarea achiziției a maximum două biciclete, cu un sprijin de până la 3.000 de lei.

Primarul Antal Árpád a explicat că valoarea abonamentului este chiar mai mare decât suma oferită anterior: „La prețurile actuale, un abonament pe transportul public din oraș valabil cinci ani valorează aproximativ 4.000 de lei.”

De la lansarea sa în 2021, programul local din Sfântu Gheorghe a reușit să elimine 1.366 de autoturisme vechi, eliberând 1,5 hectare de spațiu public.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...