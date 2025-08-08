Într-un oraș din România continuă programul auto de succes „Rabla” local, lansat fără ajutorul statului / Din cauza austerității nu mai pot fi oferiți bani, ci alte beneficii pentru cetățeni

Primăria din Sfântu Gheorghe a inițiat în primăvara anului 2021 un program de casare a mașinilor vechi, „Dăm valoare rablei tale”, oferind proprietarilor 3.000 de lei în schimbul predării autovehiculelor la fier vechi, cu condiția de a nu achiziționa o mașină mai veche de cinci ani în următorii trei ani, transmite Economica.net. Succesul local al acestei inițiative a inspirat programul național „Rabla Local” în 2023, însă acesta a eșuat din cauza birocrației, deși a avut un început promițător. În prima zi, programul național a atras 12.000 de participanți, iar fondurile s-au epuizat rapid în unele orașe.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Continuarea programului „Rabla” local

În ciuda eșecului programului național, Primăria Sfântu Gheorghe a continuat să caute soluții pentru a reduce numărul de mașini vechi. Începând cu 1 septembrie 2025, din cauza austerității, programul local va oferi alternative non-financiare.

Astfel, locuitorii care predau mașinile vechi pot opta fie pentru un abonament gratuit pe o perioadă de cel puțin cinci ani la transportul public, fie pentru decontarea achiziției a maximum două biciclete, cu un sprijin de până la 3.000 de lei.

Primarul Antal Árpád a explicat că valoarea abonamentului este chiar mai mare decât suma oferită anterior: „La prețurile actuale, un abonament pe transportul public din oraș valabil cinci ani valorează aproximativ 4.000 de lei.”

De la lansarea sa în 2021, programul local din Sfântu Gheorghe a reușit să elimine 1.366 de autoturisme vechi, eliberând 1,5 hectare de spațiu public.