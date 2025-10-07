Vânzările Mercedes-Benz scad în al treilea trimestru, afectate de taxele din SUA și concurența intensă din China

Mercedes-Benz a raportat marți o scădere a vânzărilor în al treilea trimestru, pe fondul taxelor de import din SUA și al intensificării concurenței din China, care au afectat livrările producătorului german de automobile de lux, relatează Reuters.

Între iulie și septembrie, compania a livrat 441.500 de vehicule, cu 12% mai puțin decât în același trimestru al anului trecut, vânzările în SUA și China scăzând cu 17% și, respectiv, 27%.

„În timp ce vânzările în Europa, America de Sud și statele din Golf au înregistrat rezultate bune, vânzările noastre din al treilea trimestru au fost afectate de condițiile pieței din China”, a declarat Mathias Geisen, membru al consiliului de administrație, într-un comunicat.

Mercedes-Benz este unul dintre mai mulți producători auto germani care și-au redus previziunile pentru 2025, întrucât industria a suportat costuri mai mari din cauza tarifelor impuse de președintele american Donald Trump asupra autovehiculelor, pieselor și materialelor, în timp ce vânzările au scăzut drastic în China din cauza concurenței locale.

Vânzările de vehicule electrice cu baterii (BEV) s-au stabilizat față de anul trecut, la 42.600 de autovehicule, a declarat producătorul auto.