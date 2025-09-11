dark
Tesla deschide oficial, printr-un eveniment dedicat clienților, al treilea showroom din România la Timișoara / Vânzările companiei pe piața locală, în scădere cu 72% în primele opt luni

Redacția TechRider
11 septembrie 2025
centrul tesla din timisoara
Sursa foto: Google Maps / Street View
Tesla Center Timișoara, care include atât un showroom, cât și un service autorizat, își va deschide oficial porțile printr-un eveniment dedicat clienților pe 18 septembrie, deși a devenit funcțional încă din primăvară, transmite Profit.ro. Acesta este al treilea showroom Tesla din România, după cele din București și Cluj-Napoca.

Dintre cele trei, doar centrele din București și Timișoara au și service-uri proprii. În plus, la Timișoara există și un centru de testare cu autoservire, similar cu alte 10 puncte de acest tip la nivel național, unde clienții pot prelua o mașină pentru un test drive pe baza unei programări online.

Noul showroom din Timișoara nu dispune de o stație de tip Supercharger, singura din oraș fiind pe bulevardul Revoluției 1989. La nivelul României, Tesla are un total de 10 astfel de stații, distribuite în mai multe orașe mari.

Vânzările Tesla în România au înregistrat o scădere semnificată de 72% în primele opt luni ale anului, cu 544 de autoturisme înmatriculate. Această situație este cauzată de mai multe motive, potrivit analiștilor: implicarea CEO-ului Tesla în politică, scăderea interesului pentru mașinile electrice la nivel european, dar și de amânarea programului Rabla.

